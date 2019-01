(FOTO) NEKE STVARI SU SADA JASNIJE: Najboljem igraču svijeta dozvolili izlaske iz karantene usred SP-a

Danski rukometaš Mikkel Hansen (31) proglašen je najboljim igračem Svjetskog prvenstva u Njemačkoj i Danskoj. Hansen je bio uvjerljivo prvo ime ovog prvenstva, završio je smotru s čak 72 gola u deset utakmica, dakle više od sedam u prosjeku po utakmici. Razbio je svakog protivnika koji mu je stao na put i donio svojoj reprezentaciji prvo zlato na Svjetskim prvenstvima.

Međutim, Hansen je tijekom prvenstva imao jednu veliku i možda vrlo značajnu privilegiju. Hansenu je, naime, bilo dozvoljeno spavati kod kuće, u rodnom Helsingoru.

“Nakon svake utakmice koju smo igrali kod kuće bilo mi je dopušteno spavati doma sa svojom obitelji. Danski izbornik je bio susretljiv i dao mi je slobodno nakon rođenja sina Eddieja Maxa. Opustila me činjenica da sam mogao biti s bližnjima tih nekoliko dana. To je izvuklo najbolju verziju mene i to se jasno vidjelo na terenu”, otkrio je Hansen.

Situacija je specifična i malo tko može prigovoriti izborniku što je dozvolio Hansenu izbivanje iz karantene zbog rođenja djeteta, ipak je to puno važnije od bilo kakvog natjecanja.

“Bio sam totalno opušten oko toga. Primijetio sam da su igrači fokusiraniji i rezultat je samo plod toga”, kazao je izbornik.