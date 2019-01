ČERVAR OPET RIGAO VATRU! Ovaj put spominjao Hanžekovićevu kćer: ‘Neka mi odgovori na to pitanje’!

Nakon što su hrvatski rukometaši ostvarili važnu pobjedu protiv Francuske 23:20 i time si osigurali kvalifikacije za Olimpijske igre, izbornik Lino Červar održao je poprilično kontroverzan govor pred kamerama RTL-a.

Govorio je sve i svašta, od toga da ne može voljeti zemlju koja ga gazi jer novinari gaze njega, do toga da je prozvao novinara Jutarnjeg lista da ga je tretirao ‘kao pseto’, a usput je spomenuo i Anu Hanžeković, kći pokojnog odvjetnika Marijana Hanžekovića, koja je od oca naslijedila medijsku kuću koja je u vlasništvu Jutarnjeg lista.

Červar je očito odabrao ovaj dan da kaže sve što ima za reći, pa je jednako žestoke izjave davao i pred kamerama HRT-a.

“Kako su naši novinari pisali, ja ne mogu ništa napraviti, ja sam kikiriki. To je nepošteno, treba se dignuti glas protiv takvih mangupa, oni uzmu batinu i lupaju te po glavi dok ne crkneš i uživaju u tome. To je nedopustivo. Ja sam u rukometu, 45 godina, srčano radim, najuspješniji sam trener i da me tako vrijeđaju kao smeće, mislim da se postavlja pitanje kako ja mogu voljeti moju domovinu. I zato sam rekao, zbog ove sramote koja se nanijela meni i mojoj obitelji. Ove pobjede posvećujem djeci, mladeži koji će urediti zemlju bolje. Zamislite u kojoj su situaciji oni koji se ne mogu braniti”, rekao je Červar.

Potom je objasnio zašto se obratio gospođi Hanžeković.

“S tim se mora prekinuti. Ja sam zato prozvao gospođu Hanžeković da mi odgovori kakva je politika njihovog lista. Jer ja sam diplomirani novinar tako da nisam naivan, bio sam glavni urednik jednog lista. Znam što novine mogu i da netko daje komentar koji nameće svim građanima Hrvatske. To je sramota”, rekao je Červar.

“Pobijedili smo svjetskog i europskog prvaka. Polufinale nam je oduzeto, ponosan sam. Iz drugog plana su igrači pokazali pravu igru, ne smijem nikoga izostaviti. Obrana je bila čvrsta i kad se sve uzme u obzir, Hrvatska ima budućnost, trebaju nam bolji uvjeti i infrastruktura. Pokazali smo čvrstinu i ponos i na tome im zahvaljujem”, kazao je izbornik.