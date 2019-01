ČERVAR ODRŽAO ZAPANJUJUĆI GOVOR NAKON SENZACIJE: ‘Znate li što se nama događa izvan terena’?

Hrvatska je odigrala senzacionalnu utakmicu u petom kolu skupine B Svjetskog prvenstva pobjedivši Španjolsku s 23:19 i u drugi krug prenijela je maksimalna četiri boda. Hrvatska je dobila i dodatni slobodan dan pa će prvu utakmicu, protiv Brazila, igrati u nedjelju.

Nakon utakmice izbornik Lino Červar održao je vrlo zanimljiv govor. Prvo je dakako nahvalio svoju momčad, koja zaista zaslužuje svu čast.

“Dečki su igrali herojski. Igrali su jedan za drugoga, mudro u napadu i herojski u obrani. Znali smo da mi moramo kontrolirati utakmicu i to smo napravili. Ma, sve smo pokazali. Moramo ostati na zemlji jer nismo još na Olimpijskim igrama, nismo još ništa osvojili, ali smo na dobrom putu. Sad ćemo popiti jednu pivicu, izgrliti se i proslaviti, a onda idemo dalje”, rekao je izbornik.

Potom je malo zaoštrio retoriku i otkrio što se zapravo događa u reprezentaciji kada nisu na terenu i zašto je to ključ uspjeha.

“Neki su se žalili da smo prošle godine bili pet na svijetu, ali recite mi koja reprezentacija ima ovakav kontinuitet kao mi? Jedna mala Hrvatska, bez ikakvih uvjeta. Ovi dečki se masiraju u hodniku hotela, leže po podu. To je život prijatelja, jer samo prijatelji mogu jedan drugome pomoći. Neka pogriješe, neka rade što hoće, ali mislim da u hrvatske domove unose optimizam i pozitivne emocije. Divim im se”, dodao je Červar.

Protiv Španjolaca brirljirali su Šego i Musa, a pivot ga je posebno oduševio.

“Mali Željko. Ma dobro,nije on mali, on je veliki Željko. Danas je bio poseban. Jaki smo kad igramo kao momčad. Možete imati sjajnog pojedinca, ali on vam ništa ne znači ako niste ekipa”, rekao je Červar.

Potom se zahvalio navijačima.

“Mene su navijači podržavali cijeli moj vijek i bez njih ne bi bilo kako je bilo. Neki su mikroskopom tražili moje pogreške kojih je bilo, ali ja sam se uvijek trudio. Hvala svim navijačima i ovima iz inozemstva koji su došli. I njih smo usrećili, a oni se isto muče da zarade kruh za sebe i obitelj”, zaključio je Lino.