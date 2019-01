ČERVAR EKSPLODIRAO PRED KAMERAMA! ‘Taj me čovjek ponizio kao da sam pseto, uživa me uništavati’!

Izbornik rukometne reprezentacije, Lino Červar, održao je jedan od najžešćih govora u svojoj karijeri, a bilo ih je itekako žestokih. Nakon pobjede 23:20 protiv Francuske u posljednjoj utakmici drugog kruga i nakon što je osigurao kvalifikacije za Olimpijske igre, Červar je eksplodirao pred kamerama uz opasku kako mu brane govoriti i kako je sada vrijeme da kaže sve što mu je na duši.

“Pao je i europski prvak, sve zasluge igračima, ponosan sam na sve njih. Želim se zahvaliti svim prijateljima, ljubiteljima sporta i onima koji vole našu reprezentaciju. Ipak, neki su me ponizili poput Dražena Krušelja iz Jutarnjeg lista, ponizio me kao da sam pseto. Ipak sam ja najtrofejniji trener na svijetu, ali ovako me poniziti, to je njihov trend. Ti ljudi, ta šačica ljudi uzima batinu u ruke i lupa te po glavi čitavi život. Taj čovjek me uživa uništavati sve ove godine. Zamislite sve one ljude koji nemaju zaštitara, koji se moraju sami braniti da ih takvi mangupi teroriziraju. Ako nemaš poštovanja prema uspješnim ljudima onda čemu sve. Pozivam i Stankovića u ‘Nedjeljom u 2’ da me pozove u emisiju s mojim oponentima, ali on to neće. Meni je zabranjeno govoriti. Ako nepravda postaje zakon, obaveza je svakog građanina da uzme stvar u svoje ruke. Ovu pobjedu darujem našoj djeci i svim onima koji su puni gnjeva, onima koji su maknuti sa svih pozicija, koji umiru, a ovo što rade mangupi, to je nedopustivo. Nazivaju me starcem, ovakvim, onakvim, ti koji kritiziraju nisu ljudi. Mi moramo biti zabrinuti zbog toga. Ako nema odgoja džabe ti znanje. Djeco ne dajte se”, u jednom je dahu rekao energični Lino Červar.

Još je jednom naglasio da ga smetaju tekstovi novinara Dražena Krušelja iz Jutarnjeg lista.

“Kako možete trpjeti ovakvog novinara? Oni bi svi pisali komentare, to je osobni stav. Oni to nameću građanima, pumpaju glave. Taj čovjek uživa da me uništi, i postavlja se pitanje kako da ljudi vole ovu domovinu, kako da vole”, pitao se Červar.

Potom je ipak komentirao i utakmicu i nastup na SP-u.

“Svi su igrači danas bili važni. To smo dokazali i danas. Obranu 5-1 sam promovirao u Ateni, to je hrvatski proizvod. Ponosan sam na našu reprezentaciju, ali pitam se kako voditi državu koja te gazi. Mi smo danas bili bolji od Francuza, a obrana je bila sjajna, gusta i neprobojna. Primili smo samo 20 glova od Francuza, 19 od Španjolaca i 22 od Nijemaca, što je dokaz da smo na ovom natjecanju igrali obranu koja je naš zaštitni znak. Žao mi je što nismo u polufinalu, uzeli su nam to polufinale, to su i danski suci priznali. Ispali smo samo za jedan gol, uz nekoliko sudačkih previda. Neka me kazne, žalit ću se svim mogućim sudovima, ali istinu moram reći”, kazao je Červar.

Cilj je ostvaren, kvalifikacije su osigurane.

“Utakmica je bila vrlo čvrsta, pokazali smo zajedništvo i dokazali smo da nam je mjesto među prvih sedam reprezentacija svijeta. Naravno da ćemo u budućnosti imati problema, imamo četvoricu igrača koji su ozlijeđeni i nisu ovdje, ali ja moram zahvaliti igračima iz drugog plana Šipiću, Vrankoviću i Mandiću koji su dali vrhunske partije danas. Izgubili smo od Brazila jer nismo dali sto posto, to nas je koštalo polufinala,no nemojte potcjenjivati Brazilce jer ima puno ljudi koji nas blate u medijima, a to ovi momci nisu zaslužili”, rekao je Červar.