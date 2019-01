Photo by Jörg Schüler/Getty Images

ČERVAR BRUTALNO OPRAO SUCE! Izbornik iznio teške optužbe: ‘U zatvor s njima, Hrvatska je opljačkana’

Nakon dramatičnog poraza Hrvatske nad Njemačkom 21:22, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije komentirao je utakmicu:

“Išlo je nama, samo suci nisu dozvolili. Ovo je pljačka. Danci su nama ukrali prvenstvo 2008., 2009. i 2010. Ovo nismo zaslužili, ovo treba javno reći, ovo se ne smije dozvoliti više, mi smo danas zaslužili pobjedu, nadigrali smo ih, i to nad njihovom publikom. Treba dignuti glas. Građani Hrvatske trebaju se boriti za ponos i dostojantsvo, a tu se samo manipulira sa reprezentacijama. Ovo je bila krađa samo takva. Čestitam igračima, toliko smo se trudili, toliko smo razmišljali o ovoj utakmici. Ovo je jasna krađa, oni su nam uzeli pobjedu, a ne treba se to raditi. Ovo je problem rukometa. I sad se slavi pobjeda. To nije fair play, ove suce mora maknuti iz suđenja”, govorio je ljutito Lino Červar.

Nastavio se kako nije ljut na Nijemce, nego na suce.

“Mi moramo dignuti glas. Nas ovako tretiraju kao da smo nitko i ništa. Mi smo mala zemlja. Gdje je nestalo poštenje? Kakvo je to Svjetsko prvenstvo? Ovo odlučuje tko će ići na Olimpijske igre, za sva su ista pravila”, nastavio je Červar u ljutitom glasu.

“Moramo se boriti protiv nepravde. Ovo je bila krađa za mene baš zato jer iza mene stoji 45 godina rada u rukometu i ovome treba stati. Oni su ispred 20 000 ljudi trebali pobijediti.”

Hrvatska sljedeću utakmicu igra u srijedu protiv Francuske te je upravo to utakmica koja im može omogućiti plasman na kvalifikacije za Olimpijske igre.