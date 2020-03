RUDY GOBERT SE SKRUŠENO POKAJAO: ‘Strah me je i sram… Ispričavam se svima koje sam možda zarazio’

S Rudyem Gobertom Francuzom i All-starom, članom Utaha Jazza i suigračem našeg Bojana Bogadnovića sudbina se jako poigrala. Na press konferenciji od prije nekoliko dana šaljivo se izrugivao mjerama opreza zbog koronavirusa koji je zahvatio cijeli svijet pa tako i SAD. Da bi jučer saznao da je pozitivan na isti taj koronavirus.

Gobert se skrušeno ispričao zbog svega i priznao da je bio nemaram.

Here’s Rudy Gobert on Monday touching all the microphones in the media room on purpose.

Here we are on Wednesday, and Rudy Gobert was just confirmed to have coronavirus, causing the NBA to suspend the season.

Unbelievable. pic.twitter.com/6BF7q3n9ao

— matthew ashlock (@themattashlock) March 12, 2020