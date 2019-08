ROSENBORG NI U NORVEŠKOJ NIJE NEPROBOJAN!

Rosenborg je u 19. kolu norveškog nogometnog prvenstva na domaćem terenu pobijedio gostujući Stabæka 3:2. Pored činjenice da je svaka pobjeda bez sumnje vrijedna i da pridonosi motivaciju igrača, Rosenborg je prije ogleda sa Dinamom slovio za momčad sa čvrstom obranom no čini se da to baš i nije tako. Momčad koju su Dinamovi protivnici pobijedili tek je dvanaesta momčad norveškog prvenstva i kao takvi su uspjeli postići dva pogotka na gostovanju. Istina je i da je Norvežanima puno bolje polazilo za nogom da u Europi utakmice završavaju u svoju korist nego što je to slučaj u domaćem prvenstvu, no veseli podatak da je jedna nejaka momčad u stanju dati dva gola Rosenborgu.

Uzvrat posljednjeg pretkola Europske lige Rosenborg i Dinamo igraju u utorak u 21 sat.