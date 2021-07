RONALDO PRELOMIO: Portugalac je sve iznenadio, evo gdje nastavlja karijeru

Kako piše talijanska Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo odlučio je ostati u Juventusu i ispoštovati ugovor, te je pristao i na produljenje ugovora uz smanjenje velike plače koju ima u Torinu.

Ronaldu ugovor s Juventusom ističe sljedeće godine, ali je Portugalac izgleda odlučio ostati u Serie A, a niti u Staroj Dami nemaju ništa protiv, naravno iz drastično smanjenje plače koja iznosi nevjerojatnih 31 milijuna eura po sezoni.

Kako se saznaje Ronaldo se na potez odlučio nakon što je Portugal ispao s Eura, a on je otišao na odmor. Kada se vrati dočekat će ga novi-stari trener Massimiliano Allegri, te će pokušati vratiti a titulu talijanskog prvaka i krenuti po Ligu prvaka iduće sezone.

Svi žele nastavak suradnje

Novi direktor Juventusa Federico Cherubini je tako više puta izjavio kako Ronaldo šalje pozitivne signale klubu.

“Nemamo signal od igrača ili bilo koga iz njegova okruženja koji bi nam mogao sugerirati da želi transfer. On za nas igra ključnu ulogu i drago nam je što ga imamo u timu”, rekao je Cherubini.

Cristiano Ronaldo je prošle sezone za Juve odigrao 44 utakmice u svim natjecanjima. Postigao je 36 golova i ostvario četiri asistencije. U Serie A je zabio 29 golova i postao najbolji strijelac, a trenutno je uz Schicka prvi strijelac Eura s pet golova.

Juventus director Federico Cherubini on Ronaldo's future:









"There's been no sign of a transfer away, neither from Cristiano, nor us. We are very happy that he will join the team after the rest break." ⚫️⚪️ pic.twitter.com/aCj0Qpm8x4

— Goal (@goal) July 1, 2021