RONALDO NOKAUTIRAO REDARKU: Snažan udarac završio je na glavi nesretne žene

Cristiano Ronaldo i njegov Manchester United večeras su poraženi u Švicarskoj na gostovanju kod Young Boysa 2:1, a sama uvertira utakmice dala je naslutiti kako večeras neće biti njihova večer.

Naime, iako je Roni postigao gol i ublažio poraz za United, svi pričaju o nezgodi koja se dogodila tijekom zagrijavanja kada je jedan udarac Cristiana promašio gol, ali ne i glavu jedne redarke.

Nesretna žena je od siline udarca pala u nesvijest, ali je na svu sreću brzo reagirala prva pomoć koja je pomogla ženi da dođe sebi i nastavi obavljati posao.

Naravno sve je vidio i Ronaldo koji je također pomogao i provjerio kako je unesrećena žena nakon nezgodnog udarca loptom.

Cristiano Ronaldo went to check on a security guard who he hit with one of his shots during the warm up 💥 pic.twitter.com/X2ZfEoPUpm

— ESPN FC (@ESPNFC) September 14, 2021