‘RONALDA SAM MASIRAO, A ONDA ME PITAO ZA NJEZIN BROJ’! Dvije pjevačice ganjao, jedna ga koštala skupog auta

Prije nego se skrasio s Georginom Rodriguez i okrenuo obiteljskom životu, Cristiano Ronaldo je kao mlad nogometaš bio puno više divlji nego sada, a iz tih godina pratila ga je i optužba za silovanje jedne žene, Kathryn Mayorge, koja ga je ganjala i sudski zbog njihovog zajedničkog boravka u hotelu u Las Vegasu 2009. godine, s tvrdnjama Mayorge da ju je nogometna zvijezda prisilila na spolni odnos.

Ta priča dobro je poznata i razvlačila se godinama, no ima i drugih, onih iz drugog plana, također iz perioda dok je Ronaldo bio željan ljubavnih avantura. Dok je igrao u Manchester Unitedu u svojem prvom boravku na Old Traffordu, pamti se njegova veza s ‘influencericom’ Gemmom Atkinson, ali izgleda da ona nije bila jedina koja mu je zapela za oko.

Tako govore riječi Roda Thornleyja, koji je 19 godina bio stručnjak za masažu u Man Unitedu, a radio je i s engleskom reprezentacijom. Iz razdoblja dok su bili zajedno u prvoj Ronaldovoj epizodi na Old Traffordu, od 2003. do ’09., maser je približio koliko je Portugalac tada bio razuzdan.





Zagledao se u Australku

Prva žena za koju se Thornley sjeća da je Ronaldu zapela za oko bila je Danii Minogue, australska pjevačica i televizijska zvijezda, mlađa sestra Kylie. Dok je gostovao u ‘podcastu’ UndrTheCosh, dugogodišnji majstor za masažu sjetio se kako je to išlo.

“Masirao sam Ronalda, televizija je bila upaljena, vrtio se šou ‘X-Factor i pitao me tko je ta žena. Bila je to Danii Minogue, rekao sam mu da joj je Kylie Minogue sestra, a onda me pitao za njezin broj”, ispričao je maser.

“Prva misao bila mi je – je**mu sve, pa ja sam samo maser Manchester Uniteda. Ipak, imam i svoje druge jake strane pa sam za četiri ili pet dana došao do broja Danii i podijelio sam ga s njim. Čini mi se da su nekoliko puta izašli, a štogod se tu dogodilo, nije se ništa razvilo iz toga”, dodao je Thornley o Ronaldu i mlađoj Minogue.

Prošlo je nakon toga nekoliko mjeseci, bilo je to u razdoblju kada se doznalo da Ronaldo odlazi s Old Trafforda i ide u Real Madrid u koji je prešao 2009., a tada je Portugalcu za oko zapela druga pjevačica, Amerikanka Kimberly Wyatt, članica grupe Pussycat Dolls.

Opet se sve dogodilo dok se na televiziji vrtio šou ‘X-Factor’, još jednom je Ronaldo pitao masera može li doći do broja žene za koju se zainteresirao, ali ovog puta to nije dobio bez žrtve.









“Pitao sam ga što u ovom ima za mene jer se j***no trudim za brojeve žena, a zauvrat ništa”, prisjetio se maser tadašnjeg razgovora s Ronaldom, dodajući da mu je Portugalac onda dao ponudu za svoj Porsche Carrera, kabriolet koji se maseru sviđao.

“Rekao mi je da će mi prodati auto u pola cijene nakon što ode u Real Madrid”, otkrio je maser, a tako je i bilo, kako se sjeća. “Dao sam mu 30 tisuća funti za dvostruko skuplji auto i onda ga odmah idući dan prodao za 60 tisuća funti. Imao sam auto doslovno jedan dan, a nakon prodaje sam samom sebi priuštio odmor na Maldivima”, dodao je dugogodišnji majstor za masažu u Manchester Unitedu.

Američka pjevačica je, tako, neizravno priuštila užitak maseru, a priča o tome je ovih dana odjeknula.

Auto nije dugo imao istog vlasnika, a detalji o tome ostali su u pamćenju puno duže…