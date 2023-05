ROLAND GARROS SE OGLASIO POVODOM INCIDENT NOVAKA ĐOKOVIĆA: Odgovorili koja je moguća kazna za najboljeg na svijetu

Novak Đoković našao se u centru pozornosti, ali ne zbog svoje teniske izvrsnosti nego zbog politike. On je naime nakon pobjede u prvom kolu Roland Garrosa napisao: “Kosovo je srce Srbije. Stop nasilju!”

Naravno, nebi tu bilo ništa sporno da je napisao samo drugi dio, ali s prvi dio se smatra nacionalizmom te se narod Kosova pobunio zbog njegovog ispada.

“Osjetljiva je tema i naravno da me jako boli što se događa na Kosovu. Naši ljudi su protjerani iz općina. Najmanje što sam mogao učiniti je ovo.”, rekao je.

Javio se Teniski savez Kosova i poručio da će tražiti kaznu: “Srpski tenisač Novak Đoković nastavio je sa svojim nacionalističkim i šovinističkim ponašanjem provocirajući državu Kosovo. Takvo ponašanje se ne može opravdati i tražit ćemo da ga kazne Roland Garros i ATP.”

Roland Garros statement on Novak Djokovic’s Kosovo message:

“There are no official Grand Slam rules on what players can or cannot say. The FFT (French Federation of Tennis) will not be making any statement or taking any stance on this matter.” pic.twitter.com/IG36irquiZ

— Sam Street (@samstreetwrites) May 29, 2023