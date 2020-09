ROGLIČU POBJEDA NA ČETVRTOJ ETAPI! Potvrdio status ovogodišnjeg favorita

Autor: HINA

Slovenski biciklist Primož Roglič (Jumbo-Visma) potvrdio je status prvog favorita za pobjedu na ovogodišnjem “Tour de Franceu” pobjedom u četvrtoj etapi, prvoj s ciljem na vrhu uspona, voženoj od Sisterona do Orcieres-Merlettea u dužini od 160.5 kilometara.

Samopouzdani Roglič izveo je svoju momčad na čelo glavne skupine na početku posljednjeg sedam kilometara dugog uspona, a njegovi “vodonoše” Wout Van Aert i Sepp Kuss nametnuli su takav tempo kojim su u potpunosti onemogućili konkurente da krenu u protunapad. U samoj završnici etape Roglič je krenuo u nezadrživi sprint te je ciljem prošao s nekoliko dužina bicikla prednosti u odnosu na drugoplasiranog sunarodnjaka Tadeja Pogačara (UAE Emirates), dok je treće mjesto zauzeo Francuz Guillaume Martin (Cofidis).

Vodeći u ukupnom redoslijedu Francuz Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep) ciljem je prošao kao peti u vremenu pobjednka, kao i prošlogodišnji pobjednik Kolumbijac Egan Bernal (INEOS Grenadiers) koji je zauzeo sedmo mjesto u etapi.

Inače, etapu je obilježio bijeg šestorice vozača, Nijemca Nilsa Politta i Latvijca Kristsa Neilandsa (Israel Start-Up Nation), Francuza Mathieua Burgaudeaua (Total Direct Energie), Alexis Vuillermoz (AG2R) i Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept) te Belgijanca Tiesja Benoota (Sunweb) koji su se izdvojili iz pelotona na samom početku te bili u vodstvo sve do 10-ak kilometara, no niti u jednom trenutku nisu imali prednost veću od pet minuta. Njihov bijeg kontrolirala je Alaphilippeova momčad s jasnom namjerom zadržavanja žute majice u svom posjedu, a i s vjerom da Alaphilippe može stići do nove etapne pobjede jer završni uspon nije bio prestrm. Sastav Deceuninck-QuickStepa na kraju je uspio u namjeri o zadržavanju žute majice, no Alaphilippe nije uspio ostvariti novi etapni uspjeh.

Nakon četiri etape Alaphilippe je vodeći u ukupnom redoslijedu s četiri sekunde boljim vremenom od drugog Britanca Adama Yatesa (Mitchelton-Scott), dok je Roflič stigao na treće mjesto sa sedam sekundi iza Alaphilippea.

U srijedu je na programu peta etapa od Gapa do Privasa u dužini od 183 kilometra.