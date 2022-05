ROĐO SIGURNO NE BI BIO SRETAN: Sad im prijeti još i gora sudbina ako se dogodi ono čega se svi boje

Autor: Andrija Kačić Karlin

Da je razlika kvalitete nogometa između naše Prve i Druge lige velika pokazalo je ovogodišnje izdanje Hrvatskog dragovoljca.

Za stručnjake to nije iznenađenje, ali za publiku jest. K tome, općenito nije baš poželjno da novi prvoligaš bude kanta za napucavanje, što se s „dragovoljcima„, napose u prvome dijelu bio slučaj. Kasnije je dojam popravljen, ali to je bilo ipak nedovoljno za izbjegavanje pada u drugoligaški ponor.

Kako predsjednik kluba, „alfa i omega„ Hrvatskog dragovoljca Marinko Perič uporno izbjegava medije tako ćemo se sami poslužiti nekim spoznajama koje bi mogle odrediti sudbinu ovog inače popularnog kluba. Nije tajna, lani je Hrvatski dragovoljac iznenađujuće, čak i senzacionalno osvojio Drugu ligu. Prema najavama predsjednika borba za ostanak nije ni dolazila u obzir„, štoviše čak je tvrdio da bi mu se „klub mogao boriti i za peto mjesto„.





Novac je odredio sudbinu

Ne treba mu to zamjeriti, pa zar je trebao reći da će „sigurno ispsti iz Prve lige„. Očito je problem samo u jednoj stvari.

Sukladno onoj filozofskoj uzrečici. Kad nemaš odgovor na pitanje odgovor je samo jedan. Odgovor je – novac!

Hrvatski drgovoljac zaista ima najtanji budžet od naših sadašnjih prvoligaša. Kako se zacijelo tijekom prvoligaških nadmetanja i dodatno istrošio ostaje nam za vidjeti kakav će Hrvatski dragovoljac biti u sljedećoj sezoni u Drugoj ligi. Nije se jednom dogodilo da klub koji ispdne iz Prve lige uskoro ispadne i iz drugoligaške konkurencije. Klub ostane bez novaca, a kad se brod nagne teško ga je više ispraviti.

Kroz ovu sezonu smo vidjeli da je Hrvatski dragovoljac imao problema s isplatama, bježali su mu i igrači koji su bili na posudbi, poput mladih Hajdukovca. Recentan slučaj s Karlom Perićem samo je nastavak sage o nemoći Hrvatskog dragovoljca da podmiruje svoje obaveze. Predsjednik Perić uvijek reagira isto, suspendira „buntovnika„, a „buntovnik„ je samo igrač koji nije dobio plaću.

Zacijelo to naruši i atmosferu u svlačionici, nitko ne voli skandale između četiri zida. Ni predsjednik kluba, ni trener, kamoli igrači. Kako će Perić složiti kadar za sljedeću sezonu? Ima li novaca, često se hvastao kako „pravi sponzor samo što nije stigao„.

Kada ovaj klub zacijelo napusti cijela plejada dobrih igrača Rijeke koji su u Sigetu na posudbi tek bi se onda mogla otvoriti golema provalija. Nije hrvatsko tržište nogometaša beskonačno, a nije ni jeftino. Tu bi se Perić mogao naći u problemu.

Njegova je, u to uopće ne sumnjamo, želja da se Hrvatski dragovoljac ekspresno vrati u Prvu ligu. I to je prirodno i razumljivo. Ali, to će biti težomposao nego onaj iz prople sezone. Kada su se „dragovoljci„ iz Druge plasirali u Prvu ligu. Jer, ojačao je i drugi razred našeg nogometa.

Prema tome, Marinko Perić je pred izazovom karijere otkako je predsjednik kluba kojeg je uistinu vukao iz gliba.