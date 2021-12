RODMAN NAPRAVIO KAOS: Nakon svađe u avionu, ‘zakačio’ se i s policijom

Iako je već dosta dugo van svjetala reflektora, nekadašnja velika NBA zvijezda i gost Malnara na “Noćnoj mori” Dennis Rodman, ponovno je dospio na naslovnice zbog neprimjerenog ponašanja.

Ovaj sada već 60 godišnjak nije želio navući masku tijekom leta između Californije i Floride, te ne na letu prvo sukobio sa stjuardesama i avionskim osobljem, da bi sukob nastavio i u zračnoj luci.

Rodman se pravdao kako teško diše ispod maske, ali osoblje aviona nije imalo milosti prema bivšem košarkašu je obavijestilo policiju.

Dennis Rodman is met my airport cops for refusing to pull up his face mask. I think the more shocking story here is his outfit however. Dennis, what the hell are you wearing?? 😳 🤣 pic.twitter.com/FsmpGXGZGg

