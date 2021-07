‘ROĐINI’ SE IPAK TEŠKO SNALAZE U ELITI! Dinamo je digao samopouzdanje, a jedan igrač mu je baš u top formi!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nema sretnijeg trenera koji sa svojoj momčadi lako dobije utakmicu prije sljedećeg, kud i kamo bitnijeg ispita. Tako je Dinamo u 2. kolu Prve hrvatske nogometne lige lako riješio Hrvatski dragovoljac u gostima. Bez, rekosmo, isuviše napora…

Konačnih 4-0 (2-0) niti ne dočarava dominaciju Dinamovih igrača protiv novog prvoligaša. Jedan podatak iz sredine prvog poluvremena dočarava ovu utakmicu koja je plovila neprestance u istom smjeru. Naime posjed lopte je u tom trenutku bio 80-20 posto u korist Dinama.

No, ima u ovoj utakmici i detalja s kojim će trener „modrih„ biti zadovoljan. Napose je to forma Lovre Majera koji je postigao prvi gol, manirom rijetkog cemtarfora, a on je samo vezni igrač. Pa je Majer, baš kao protiv Omonije, asistirao za drugi pogodak, zabio je Šutalo.

Majer u najboljoj formi

Trećim golom u ovoj utakmici pokazao se i Gavranović, njegova naznake forme nakon evidentnog umora zbog nastupa na Euru u švicarskoj dresu odobrovoljiti će i trenera i suigrače. Ali, u najboljoj formi je ipak Lovro Majer koji je sredinom nastavka zabio još jedan pogodak, za 4-0.

Golova je moglo biti još, ali ako je itko dobar u Hrvatskom dragovoljcu onda je to vratar Šubarić.

Ne možemo se, ipak, oteti i dojmu, ali tu su i činjenice, da se Hrvatski dragovoljac teško snalazi u društvu najboljih. Momčad mu očito nije osnažena za napore u Prvoj HNL. Sam predsjednik „dragovoljaca„, Marinko Perić je rekao da je naša Prva liga jača od Druge za nekih pedesetak posto. Je li momčadi pojačao za taj postotak? Na to će morati sam podastrijeti odgovor.

Ova lagana utakmica došla je Dinamu kao naručena za razigravanje i podizanje forme, makar Krznar na teren nije poslao najbolju postavu. Sada je tu samopouzdanje, toliko potrebno za uzvratni dvoboj protiv Omonije na Cipru.

S ovakvim Majerom Dinamo se ne mora bojati Ciprana, ma da ih je i duplo više na terenu.