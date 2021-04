ROĐENDAN RUKOMETNOG JORDANA: Ivano Balić danas je napunio 42 ljeta

Najbolji hrvatski, a samim time i svjetski rukometaš, Ivano Balić danas je napunio 42 godine. Ivano je rođen 1. travnja 1979. godine u Splitu, a njegov rukomet je bio pun vica i nepredvidivih poteza, baš kao i datum na koji je rođen. Balić je legenda postao još dok je igrao za Metković, a IHF ga je 2010. godine proglasio za najboljeg rukometaša svih vremena.

Rođeni pobjednik

Rukometni put je Ivana, nakon što je prvo trenirao košarku, odveo u već spomenuti Metković iz kojeg je otišao na malo egzotičnu rukometnu destinaciju Portland San Antonio, da bi 2008. godine potpisao za sadašnji PPD Zagreb. Ivano je sa Zagreb osvojio sva prvenstva Hrvatske dok je bio u njemu do 2012. godine kada na sezonu odlazi u Španjolsku u Atletico iz Madrida, gdje se zadržao samo jednu sezonu te je zbog financijskih problema kluba preselio u Njemačku u Wetzlar gdje je i završio rukometnu karijeru 2015. godine.

Reprezentacija Hrvatske

Ivano je s reprezentacijom bio Olimpijski i Svjetski prvak u Grčkoj i Portugalu dok je još s Kaubojima osvojio jednu Olimpijsku broncu u Londonu, dva svjetska srebra u Tunisu i Hrvatskoj, te je Europskim prvenstvima došao do dva srebra i jedne bronce, a svemu je pridodao zlato s Mediteranskih igara prije 20 godina.

Od osobnih nagrada Ivano je bio proglašen MVP-em na svim prvenstvima na kojima je igrao i bio je u svakoj najboljoj momčadi turnira.

Balić je kao što smo napisali proglašen i najboljim rukometašem svih vremena, a u glasovanju je pobijedio Nikolu Karabatića i Talanta Dujšebajeva.

Svi mi koji smo imali čast gledati Ivana sa sigurnošću možemo konstatirati kako je njegov rukomet bio nešto posebno, a ideje i fore koje je prodavao suparničkim momčadima bacale bi ih u očaj.

Balić je nakon zadnjeg Svjetskog prvenstva u Egiptu postao savjetnik u reprezentaciji kod novog izbornika Kauboja Hrvoja Horvata.

