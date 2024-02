Roberte, navukli su te, a ti si upao u rupu: Slučaj bivšeg Vatrenog trebao ti je biti dobra opomena

Autor: Andrija Kačić Karlin

Može komotno biti zatečen Robert Jarni, dosad zaposlen u Hrvatskom nogometnom savezu kao trener mlade reprezentacije, može se čuditi koliko god hoće što ga je iskrenost koštala posla. Ali, sa životnim i sportskim iskustvom kojeg ima morao je znati samo jednu istinu. Da svoju istinu ne treba nuditi na pladnju. Ne, ne se koristiti lažima, nego jednostavno prešutjeti nešto za što moraš biti uvjeren da će naškoditi i tebi i drugima.

Izjava naše nogometne legende kako će “navijati za Betis u kojem je igrao tri godine”, makar njegov bivši španjolski klub igrao europsku utakmicu protiv Dinama – zaista se ne bi trebala čuti od čovjeka koji je proslavio hrvatski nogomet.

Oh da, može on to misliti i osjećati, ta tko može protiv emocija. Ali, to javno obznanti, pritom dok si na odgovornoj trenerskoj i pedagoškoj dužnosti u krovnoj kući hrvatskog nogometa, teško je shvatiti.

Trebao je promisliti bolje

Iskrenost koju je Jarni ponudio naša antagonistički podijeljena nogometna scena teško može podnijeti. Niti bi trebala podnositi. Nisu to stvari za poigravanje. Iako, svatko ima pravo misliti što hoće, ali nema pravo to reći.

Pa, ajmo mi kazati kako je Robertu Jarniju nedostajalo fleksibilnosti, ili ga je novinar malo navukao u trenutku nepažnje. Uglavnom, Jarni si je sam iskopao rupu. Možda i nije učinio nešto loše, ali je morao shvatiti da bi izjava mogla imati loše posljedice. Vele Kinezi, „jezik je pokopao više ljudi od metaka i sablji„.

Nije to nama prvi sličan slučaj. Ne tako davno uoči utakmice zagrebačkog Dinama i talijanskog Milana silan „gaf„ je napravio Dario Šimić. Koji je svoju sjajnu karijeru započeo u Dinamu, a zapečatio u Milanu. I njega su novinari s Apenina malčice navukli, samo on tada nije snosio posljedice jer nije bio na nekoj bitnoj dužnosti u hrvatskom nogometu. Ali, bijes Dinamovih navijača ostao nam je u sjećanju.

Šimić rekao, pa demantirao

Prije te utakmice Dario Šimić je rekao: “Navijat ću za Milan jer sam njegov zaposlenik, no protiv Dinama neće biti lako. Nevjerojatna je ta slučajnost koja se dogodila, da igraju dva moja kluba”.









Kasnije je Šimić demantirao svoje riječi. A još kasnije postao je, bilo je to nedavno, i kapitalan dužnosnik Dinama. I bilo je onih koji su ga podsjećali na te riječi dok je ulazio u maksimirske prostorije. “Pazi što pričaš”!

Temeljno je pravilo djelovanja u sportskom, javnom, pa i svakodnevnom životu. Navijači kao jedna golema energija teško praštaju nelojalnosti, kao što teško razumiju i svijet profesionalnog sporta. Na sportašima je kada pričaju da malo dublje sagledaju situaciju, pitanje i da odgovore poput diplomata.