ROBERT PROSINEČKI I KAKO JE ZAVRŠIO U ZVEZDI! Veliki žuti napokon sve ispričao

Autor: Gordan Ivan Šojat

Jedna od vječnih tema hrvatskog, ali i srpskog nogometa je, kako je Robert Prosinečki završio u Crvenoj zvezdi, oko čega se uvijek pletu razne intrigantne priča.

Pokojni trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević, bio je proglašen krivcem da je otjerao Prosa iz Dinama u naručje Zvezde, što je on negirao, a još uvijek kola priča kako je Dragan Džajić zaključao Prosinečkog na Marakani dok ne potpiše ugovor.

No Veliki žuti odlučio je napokon otvoreno ispričati njegovu verziju odlaska u Beograd i za Una TV dao je intervju u kojem je sve objasnio.





Robert Prosinečki 🇭🇷 Red Star Belgrade / FK Crvena Zvezda 1987 – 1991 pic.twitter.com/Tydxh6eONp — Robert Prosinečki Fan 🇭🇷 (@Rprosinecki1) April 28, 2020

Otišao na probu

“Da, ima puno priča o tome, a ovo je jedina prava istina. Ja sam to doživio, a drugi neka pričaju. Došao sam na probu, pokojni otac me doveo. U tom je periodu jako puno navijača dolazilo na treninge, njih 500-600. Tribine su uvijek bile popunjene. Igrala se prijateljska utakmica, a u tijeku je bila Univerzijada. U Zagrebu su bili Dragan Stojković Piksi, Boro Cvetković, Refik Šabanadžović i ne znam tko još sve”, započeo je Prosinečki i nastavio:









“Mi smo odigrali prijateljsku s Radom, a ja sam dobio šansu i pokazao se dobrim. Uz to, bio sam i slobodan igrač. Džajić je to vidio, kao i pokojni trener Velibor Vasović koji mi je kasnije dao puno samopouzdanja i s 18 godina me gurnuo u prvi sastav. Oni su vidjeli kako igram i odlučili su potpisati ugovor sa mnom”, rekao je bivši igrač Reala i Barcelone.

Kako je u Beograd došao na probu, Robert nije imao puno stvari sa sobom, te se morao vratiti u Zagreb, i od tuda dolazi priča sa Džajićem i zaključavanjem na stadionu.

Robert Prosinecki (Crvena Zvezda): fantastic free kick against Dynamo Dresden. 1991. pic.twitter.com/CfCrZLgDwC





— Футбол в стиле Ретро (@RarityFootball) August 2, 2017

Otac dao riječ

“Moj otac je tada rekao da idemo kući i da ću, kada se vratim u Beograd, potpisati za Zvezdu. S obzirom na to da je Džaja vidio da sam bio stvarno dobar, možda je pomislio da ću u tom trenutku iskoristiti pohvale iz Beograda i vratiti se u Dinamo”, otkrio je Pros i nastavo:

“Zato je rekao da ne mogu otići dok ne potpišem. Onda je moj tata odgovorio da je njegova riječ veća od Zvezde i Beograda i da će njegov sin sigurno doći. Tako sam otišao u Zagreb po stvari, vratio se potom u Beograd i ostao četiri godine”, završio je priču o prelasku u Crvenu zvezdu Robert Prosinečki.