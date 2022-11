RIJEŠEN MISTERIJ KOLINDINE NOŠNJE! Opet će puniti naslovnice, otkrila zašto u Katar odlazi u neobičnom izdanju

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svjetskom nogometnom prvenstvu u Katru nosit će nošnju koja će u tkanju imati crvena i bijela polja, a kombinirat će je s koraljnom ogrlicom.

U posudionici kažu da nitko nikad nije tražio posudbu nošnje za neku utakmicu.

“Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske”, pojašnjava za Dnevnik.hr te savjetuje:

“Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince”.