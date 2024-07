Rijekin predsjednik spustio rampu Dinamu: ‘Oni ne mogu konkurirati, nije normalno da im ga prodam’

Autor: K.I.

Dinamo je napravio sjajan posao vraćanjem Marka Pjace svoje redove, ali tu ne žele stati. Traže se u Maksimiru nova pojačanja, a činjenica je da će Pjaca i Arbër Hoxha na lijevoj strani Dinamovog napada biti itekako ubojiti.

Pridodamo li tu Martina Baturinu u sredini vezne linije i Brunu Petkovića u vrhu napada, dobivamo zaista impresivni napadački četverolist. A u Dinamu traže pojačanja i na desnom krilu. Nakon odlaska Takura Kaneka Sergej Jakirović je na toj poziciji ostao tek na Dariju Špikiću. Transfer Marina Šotičeka nije uspio, a nagađalo se da bi iz tabora Modrih mogli posegnuti i za još jednim hrvatskim reprezentativcem iz redova Rijeke.

Dakako, riječ je o Marcu Pašaliću. Po pitanju mogućeg odlaska Marca Pašalića na Maksimir u razgovoru za Sportske novosti oglasio se predsjednik Rijeke Damir Mišković.

‘Dinamo ne može konkurirati’

“Nema nikakve priče oko Marca Pašalića. Prvo, nismo dobili nikakvu službenu ponudu Dinama. Nadalje, mi imamo za Pašalića ponudu od 6 milijuna eura od jednog kluba s Bliskog istoka. Sad, hoće li on željeti otići, to je druga stvar. To je njegova odluka, nitko ga ne može prisiliti”, rekao je Mišković za SN.

“Kako da ja prodam Pašalića Dinamu za dva milijuna eura, što se gura preko medija? Pa, ne može Rijeka prodavati igrače Dinamu za milijun ili dva kako bi oni bili zadovoljni. A što, da ja spavam s navijačima na glavi? Moram misliti na financije, što jest logično”, dodao je Rijekin predsjednik, koji je kontaktirao s ljudima iz Dinama.

“Pričao sam s ljudima iz Dinama, ali ne mogu oni niti blizu konkurirati za dovođenje Pašalića. Ako mogu, neka se jave. Nije normalno da imam ponude od pet ili šest milijuna, a da Marca prodam za dva. To je kao da sad ja kažem Dinamu da mi proda Petkovića za milijun eura.”