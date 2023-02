RIJEKA NASTAVILA PROLJETNI NIZ! Gorica tone sve dublje

Zadnja utakmica 21. kola SuperSport HNL-a između Rijeke i Gorice nije donijela nikakvo iznenađenje pa su Fiumani upisali nova tri boda pobijedivši 2:0.

Rijeka se nakon lošeg dijela jesenjeg dijela prvenstva potpuno stabilizirala dolaskom novog trenera Sergeja Jakirovića i u četiri susreta upisala tri pobjede i jedan neodlučeni rezultat.

Protiv Gorice u prvom poluvremenu nije sve išlo tako glatko kako su gledatelji na Rujevici očekivali pa se na odmor otišlo nepopularnim rezultatom 0:0.

Dva komada

U rezultatski plus Rijeka je došla već nakon pet minuta drugog poluvremena iz diskutabilnog jedanaesterca, koji je Antonio Marin pretvorio u vodstvo od 1:0.

Na 2:0 i novu pobjedu Rijeke čekalo se do 85. minute, kada je Adrian Liber zabio za konačni rezultat i još jedno veselje navijača bijelih.

