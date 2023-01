RIJEKA MISLI OZBILJNO: Doveli reprezentativnog igrača, kojeg dobro znaju iz Europe

Rijeka nikako ne može biti zadovoljna prvim dijelom sezone pa su tako na Rujevici zasukali rukave i odlučili potpuno promijeniti struku i momčad.

Tako je nakon Cosmija na klupu zasjeo Sergej Jakirović, a onda su počeli pristizati i igrači, a zadnja akvizicija Miškovića je Emmanuel Banda reprezentativac Zambije.

Ovaj 25-godišnjak je zadnje tri godine proveo u Švedskoj, gdje je igrao za Djurgården, koji je ljetos izbacio baš Rijeku iz Konferencijske lige s dvije pobjede.

Banda u švedskom prvoligašu nije bio starter, ali je protiv Rijeke ušao s klupe i upisao asistenciju, a u Konferencijskoj ligi zabio je dva gola i dodao jednu asistenciju, a njegov klub je uvjerljivo osvojio svoju skupinu.

Plemeniti veznjak

Banda je vezni igrač koji igra u oba smjera, a u Švedsku je došao iz Belgije u kojoj se nije naigrao, a proveo je i pola sezone u francuskoj drugoj ligi, u kojoj je ostavio dobar dojam.

Tako Rijeka nastavlja redizajn momčadi za proljeće, do sad su uz trenera Jakirovića došli Dilaver, Janković, Jurić, Marin, Bogojević, Goda i sad Banda pa možemo očekivati da će Fiumani bolje izgledati u nastavku sezone.

