Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - April 6, 2019 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their fifth goal REUTERS/Kai Pfaffenbach

REZULTATI OSTALIH UTAKMICA: PSG lakše nego očekivano rješio Real, Zvezda bez šanse kod Bayerna

Autor: Mario Lacković

Odigrane su sve utakmice prvoga kola Lige Prvaka. Dinamo je razmontirao Atalantu na Maksimiru, ali niti ostale utakmice nisu razočarale.

Olympiacos i Tottenham su u Pireju odigrali remi. Utakmica je završila 2:2. Spursi su poveli u 26. minuti iz penala koji je realizirao Harry Kane. Bio je to 15. gol engleskog napadača u 20 utakmica u Ligi prvaka. U 30. minuti već je bilo 2:0, a sjajno je iz daljine pogodio Lucas Moura. Nadu gostima golom u 44. minuti vratio je Podence, da bi Olympiakos do izjednačenja stigao u 54. minuti iz penala koji je skrivio Vertonghen. Siguran s bijele točke bio je Valbuena. Imali su Spursi do kraja nekoliko dobrih prilika za gol, no rezultat se nije mijenjao.

“The goal before half-time changed the momentum of the game.” 💬 @HKane gives his assessment of tonight’s draw with Olympiacos.#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/apIMmaRpvy — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 18, 2019



Club Brugge i Galatasaray su odigrali bez golova 0:0.

Atletico Madrid i Juventus su remizirali u Madridu. Prvo poluvrijeme nije bilo nešto sazdržajno, a mreže su mirovale. Tek u 48. minuti Juventus je poveo preko Cuadrada. Matuidi je u 65. minuti povečao vodstvo Juventusa, ali se Madrid vratio iz mrtvih preko Savića (70.) i Herrera (90.)

Lokomotiv Moskva je iznenadila Bayer Leverkusen u Njemačkoj. Lokomotiv je poveo preko Krychowiaka u 16. minuti i Barinova u 37.minuti. Lokomotiv je dao šansu Bayeru jer je Howedes zabio autogool, ali do kraja nije bilo promjene rezultata.

Bayern Munchen je lako apsolvirao Crvenu Zvezdu. Bavarci su opasno zaprijetili u 20. minuti preko Coutinha čiji udarac odlazi preko gola. Domaćin je do vodstva stigao u 34. minuti kada je Perišić probio po lijevoj strani, a Coman glavom pogađa za 1:0. U 40. Coutinho je zatresao mrežu, ali gol je poništen zbog zaleđa. Perišić je do gola mogao u 55. minuti, ali sjajno mu brani Borjan. Samo deset minuta kasnije nova prilika za Perišića, ovog puta prebacio je i golmana Zvezde, ali lob odsjeda na prečki. Bavarci su vodstvo udvostručili u 80. minuti preko Lewandowskog. Konačnih 3:0 postavio je Müller u 91. minuti.

PSG lakše nego očekivano je pobijedio Real Madrid. Igrač utakmice je svakako Angel Di Maria koji je pogotcima u 14. i 33. minuti načeo Real, da bi Meunier u sudačkoj nadokandi stavio točku na i za konačnih 3:0 za Parižane. Dodajmo kako je Bale u 36. minuti zabio za 2:1, no nakon intervencije VAR-a sudac poništava gol jer je Velšanin prilikom zaustavljanja lopte igrao rukom. Realu je u 76. minuti poništen još jedan gol, ovog puta Benzemi zbog zaleđa.

C’est TER-MI-NÉ ! Victoire des 🔴&🔵 face au Real Madrid 3⃣ buts à 0⃣! #PSGRM Ou comment bien débuter la @ChampionsLeague 🏆 ❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/e4OUS8Wcvd — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 18, 2019

City je prvi udarac u okvir gola Harkivu dočekao u 25. minuti i odmah su poveli 1:0. Gundogan je prvo s ruba šesnaesterca uzdrmao stativu, a lopta se odbija točno pred Mahreza koji pogađa za 1:0. U 38. minuti Mahrez je bio asistent te je dao u prostor za Gundogana koji pogađa za 2:0. City je mogao do trećeg gola u 53. minuti, do udarac Sterlinga zaustavlja okvir gola. Do trećeg gola Građani su stigli u 76. minuti kada iz kontre pogađa Gabriel Jesus.