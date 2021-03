REVOLUCIJA U NOGOMETU: Uefa popustila pod pritiskom bogatih klubova

Uefa je prije deset godina uvela pravilo pod nazivom financijski fair play, u svrhu smanjivanja razlike između velikih i malih klubova.

Propisi su trebali rezultirati dugoročnom održivošću klubova pod prijetnjama sankcijama o reguliranju potrošnje. Ukratko, klubovi ne smiju trošiti više nego što zarađuju.

Pravilo je reakcija na tada svjetsku recesiju koja je ponajviše pogodila Italiju i Španjolsku. Ipak pravilu je odzvonilo jer je Uefa popustila pod pritiskom bogatih klubova.

Tancredi Palmeri, ugledni talijanski novinar, na Twitteru je objavio da će Uefa ukinuti pravilo te ge zamijeniti s novim sustavom. Novi sustav donosi puno više slobode pri trošenju novca.

To bi značilo da klubovi neće imati ograničenja u svojoj potrošnji za buduće transfere.

UEFA to blow final whistle over financial fair-play:

it will be announced a new system of financial control that will leave much more freedom of spending to clubs

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 24, 2021