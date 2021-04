RESTORAN MIJENJAO IME ZBOG TORCIDE?: Vlasnik tvrdi da to nema veze s Hajdukom ni Mamićem

Autor: F.F

Restoran koji je poznat svim putnicima zbog dobre janjetine više se ne zove Torcida nego Restoran Vicko. Kultni restoran u Donjem Polju kod Šibenika promijenio je ime nakon godina poslovanja pod nazivom Restoran Torcida.

Obavijest je to koja se danas pojavila na Facebook profilu restorana.

Zoran Mamić svratio na janjetinu

Prije otprilike tjedan dana proširila se vijest kako je u poznatom restoranu na gablec stao Zoran Mamić i to upravo dok se vraćao iz posjeta svom bratu. Tamo je objedovao pa se slikao s osobljem, a onda se pojavila informacija kako je do promjene imena došlo upravo zbog toga. Naime, to se nije svidjelo navijačima Hajduka pa su posjetili poznati restoran.

Dragi naši gosti, Ovim putem Vas obavještavamo da Restoran “Torcida” mijenja ime u Restoran “Vicko” , a sala za vjenčanja u “Ave Maria” .

Uskoro ćete nas moći pronaći na internet stranici www.superba.hr. 😊





Objavljuje Restoran Torcida u Utorak, 6. travnja 2021.

Jere Šuperba, vlasnik kultnog restorana demantirao je je takve informacije. Za Šibenik.in je rekao kako to nema veze s Torcidom:









“To nema veze ni s navijačima niti s posjetom Zorana Mamića. Nazive naših objekata promijenili smo u čast mojih roditelja, Vicka i Marije. I to je jedina istina”, otkrio je vlasnik restorana.