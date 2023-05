REPREZENTATIVAC SRBIJE UHIĆEN ZBOG TUČE! Poslao mladića u bolnicu s teškim ozljedama

Ružne vijesti dolaze nam iz susjedne Srbije, gdje je uhićen, za sada pod inicijalima reprezentativac Srbije i igrač Radničkog iz Niša, D.R. rođen 1996. godine, zbog tuče u strogom centru Niša.

Kako donosi srpski Kurir, tuča se dogodila u centru grada u blizini jednog popularnog kluba, a reprezentativac Srbije i nogometaš Radničkog iz Niša, zadržan je na ispitivanju u postaji na 48 sati i protiv njega bit će podnesena krivična prijava.

On se sumnjiči da je sinoć, u tuči, u kojoj su sudjelovala još dvojica osumnjičenih i jedan dvadesetogodišnjak, više puta udario oštećenog po glavi i tijelu.

Završio u bolnici

Mladić je s teškim tjelesnim ozljedama, zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu, a krivičnu prijavu dobila su još dvojica mladića.

