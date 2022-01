REPREZENTATIVAC POSTAO TRAMVAJAC: Očekivao je velike stvari, a onda je napravio zaokret

Simone Petricciuolo, 26-godišnji talijanski nogometaš koji se tijekom karijere naputovao zemljom i prošao niz klubova, napravio je veliki životni zaokret.

Nakon dugog druženja s loptom, ovaj desni bek se poslije borbe na terenu okrenuo poslu za upravljačem tramvaja, čime se počeo baviti u Milanu. Petricciuolo je time nastavio dio obiteljske tradicije jer je djed bio vozač u javnom prijevozu, a nakon zaokreta, s terena su mu ostale uspomene među kojima je bilo i vrlo lijepih.

Nekadašnji nogometaš, danas tramvajac, obećavao je puno više. Bio je talijanski reprezentativac u mlađim dobnim kategorijama, no karijera ipak nije otišla u smjeru kakvom se nadao.

Dok je bio u akciji za Italiju u uzrastu do 17 godina, Petricciuolo se na terenu sretao s igračima koji su danas vrlo poznati, poput Bayernovih prvotimaca Sergea Gnabryja, Leona Goretzke i Niklasa Suelea, no njemu se nikad nije dogodilo da dosegne tu klasu.

Petricciuolo je dugo tražio svoj put. Prolazio je klubove nadajući se da bi mogao stići do najveće pozornice u Italiji, ali ispalo je da je za veliki klub igrao samo u mlađim dobnim kategorijama, kada je bio član Rome.

Tre minuti per una bella storia. Simone Petricciuolo era una promessa del calcio, fermò Spinazzola in Coppa Italia e giocò contro Gnabry in Nazionale. Poi ha 23 anni ha detto stop, e oggi guida i tram. Come mai? Ce l’ha detto lui, su @CronacheTweet

