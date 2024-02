Reprezentativac blizu Maksimira: Nakon šoka i propalog transfera, Dinamo naciljao zamjenu

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Bio je to veliki šok za Modre. Naciljali su igrača iz Obale Bjelokosti, ali Koffi Kouao nije prošao liječnički pregled zbog oštećenja hrskavice koljena. No, Dinamo ne odustaje od potrage za novim desnim braničem…

Iako je jasno da taj neće moći igrati u Europi, budući da je lista već poslana UEFA-i, ali Modrima je to prioritet. Dakle, prvo se pojavila vijest da je hrvatski prvak zainteresiran za Frana Tudora iz poljskog Rakowa, što je potvrdio i njegov menadžer Matej Škegro, a potom smo doznali da su ponovno krenuli u akciju dovođenja Jusufa Gazibegovića, reprezentativca Bosne i Hercegovine koji igra u Sturmu iz Graza.

Što se njega tiče, on je imao u ugovoru otkupnu klauzulu od 1,75 milijuna eura, koja nije aktivirana do propisanog roka 15. siječnja, ali možda postoji šansa da ga Sturm pusti za taj ili sličan iznos unatoč tome. No, hoće li mu zaista Austrijanci omogućiti transfer vidjet će se.

Novi pokušaj?

Kako otkrivaju SN, igrač ima veliku želju doći u Dinamo. Sad je problem što ga je Sturm prijavio za Europu pa je pitanje ima li dovoljno drugih rješenja bez njega, budući da ne može dopuniti listu. U Konferencijskoj ligi igraju sa Slovanom iz Bratislave i nadaju se prolazu.

Čini se da je Dinamu Gazibegović, koji je ponikao u akademiji RB Salzburga i u ožujku će imati 24 godine, bio prvi izbor na desnom beku, no okrenuo se jeftinijim opcijama. Sada je ponovno zagrizao.

U svakom slučaju, vidjet ćemo što će se događati, hoće li i on proći liječnički, ako uopće dođe do toga…