REPREZENTATIVAC (20) POGINUO BRANEĆI SVOJ HARKIV: Grozne vijesti iz Ukrajine: ‘Ostat će u vječnom sjećanju’

Zbrajaju se mrtvi na ukrajinskom ratištu, nažalost sve je više i mrtvih – sportaša. Umjesto da se pripremaju za velika natjecanja, oni su u samo tjedan dana “promijenili profesiju”, silom prilika, a neki od njih više nisu među nama.

Pisali smo o tome da je Vitalij Sapilo poginuo nakon što se pridružio tenkovskoj diviziji, u međuvremenu stiže još crnih vijesti. Umro je Dmitro Martinenko, 25-godišnji nogometaš koji je igrao za FC Gostomel, poginuo je s majkom nakon što je bomba eksplodirala u blizini njegove zgrade.

Poginuo je i jedan – biatlonac.

“Ostat će u vječnom sjećanju”, napisali su u tamošnjem Savezu.

Jevhen Mališev bio je član juniorske reprezentacije i jako talentirani biatlonac. Imao je samo 20 godina, a poginuo je u Harkivu.

Strašne vijesti iz Ukrajine, tko zna koliko ćemo ih još pobrojati ako se ovo zlo hitno ne zaustavi…

“Ne želimo više ovo čitati, neka netko zaustavi ovog luđaka”, oglašavaju se neutješni fanovi na društvenim mrežama.

Rat traje već tjedan dana, tko zna koliko će još…

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.

May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr

— FIFPRO (@FIFPRO) March 1, 2022