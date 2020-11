REKORDNI BROJ UTRKA U NOVOJ SEZONI F1! Ovo su noviteti u 2021. godini

Nova sezona Formule 1 počet će tradicionalno 21. ožujka u Australiji, a kraj sezone trebao bi biti u Abu Dhabiju 5. prosinca.

Oktanski cirkus donosi nam rekordne 23. utrke sljedeće godine a u kalendaru se nalazi jedna nova utrka u Saudijskoj Arabiji, koja je na rasporedu 28. studenog te ona u nizozemskom Zandvoortu, koji je ispao iz kalendara uslijed pandemije koronavirusa ove godine.

Iz kalendara je ispala ulična utrka u vijetnamskom Hanoiu koji je domaćin također trebao biti i ove godine tako da je jedno mjesto u kalendaru, 25. travnja, ostalo upražnjeno i još uvijek čeka domaćina utrke.

BREAKING: The 2021 #F1 calendar is here! pic.twitter.com/jvBuT0gInW

— Formula 1 (@F1) November 10, 2020