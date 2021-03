REKORDER LUKA MODRIĆ NAKON SRAMOTNOG NASTUPA ‘VATRENIH’: ‘Jedan igrač bi me mogao nadmašiti!’

Autor: M.L.Š

Hrvatska je slavila sinoć protiv Cipra s 1:0 u 2. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a već u utorak dočekuje Maltu.

Na današnjoj press konferenciji bio je Luka Modrić, kapetan reprezentacije i rekorder sa 135. utakmica za Hrvatsku nakon što je prestigao Darija Srnu.

Dobar rezultat i veliki jubilej

”Važna pobjeda, super je kad obilježiš neki jubilej uz dobar rezultat. U Rijeci sam imao nekoliko takvih nastupa, bio je to 50. nastup s Čarlijem. Ovdje sam igrao 100. utakmicu protiv Finske, što nije dobro završilo. Bio je to poseban dan za mene, ali bilo je važno da se dođe do pobjede. Težak susret, ali bitno da smo osvojili tri boda”, kaže Modrić.

”Znali smo i prije imati često problema s kvalifikacijama pa je na kraju bilo dobro. Nije ovo nikakva katastrofa, iako smo lošije ušli u ovaj ciklus utakmica.”

Komentirao je svoje predstave za repku

”Zvuči kao floskula, ali meni je ogromna čast igranje za reprezentaciju. Prije svega uživam igrajući za ovaj dres i mislim da moje emocije dovoljno govore. Iskreno nisam se nadao da ću imati ovoliko nastupa i da ću biti rekorder. To mi nije bio san, san je bio da nešto veliko ostvarim s Hrvatskom.”









”Plan je bio odraditi Euro pa sjesti i razmisliti, ali i dalje dolazim s velikim guštom u reprezentaciju i mislim da mogu pomoći dečkima i dati puno tog. Želim da mlađi igrači shvate što je igranje za reprezentaciju. Dok se budem osjećao dobro i igrao dobro nema razloga da ne budem tu”, komentirao je svoje igranje za reprezentaciju.

Kratko i jasno je komentirao pitanje hoće li igrati protiv Malte? ”Ne znam”.

Nema lakog protivnika

”Malta? Nema reprezentacije koju možeš lako dobiti. Nezgodna utakmica zato što nismo najbolje krenuli u kvalifikacijama, sad je prilika da odigramo jednu pravu mušku utakmicu. Nema zavaravanja da će biti lagano, vidjeli smo ih protiv Slovačke. Moramo ih shvatiti ozbiljno”, naglasio je Luka.









”Jedan igrač bi me mogao nadmašiti po broju nastupa, ali vam neću otkriti tko je to”, zaključio je Luka Modrić.