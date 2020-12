REDSI RAZOČARANI, RONALDO EFIKASAN PROTIV HRVATA: Naš adut zabio, protivnici na vrhu

Autor: Hina/Ivor Krapac

Nastavak nedjeljnog programa u francuskom prvenstvu donio je zanimljivi dvoboj Lillea i Bordeauxa u kojem je domaći Lille slavio s 2:1, a jedini strijelac za goste bio je Toma Bašić.

Lille je ovom pobjedom u utakmici 14. kola skočio na prvo mjesto ljestvice Le Championnata s 29 bodova, bod više od PSG-a koji večeras igra protiv Lyona.

Domaćin je poveo u 17. minuti golom Jonathana Davida, a u 30. minuti izjednačio je Bašić. Hatem Ben Arfa je ubacio iz kornera, a Bašić nogom zabio za 1:1. No, u posljednjim trenucima prvog dijela Jose Fonte je doveo Lille u novo vodstvo.

Domagoj Bradarić nije nastupio za Lille zbog žutih kartona, dok je Bašić za goste igrao do 63. minute.

Nakon što je Tottenham odigrao 1:1 protiv Crystal Palacea, nogometaši Liverpoola u nedjelju su kiksali kod Fulhama, odigravši također 1:1. Sada su vodeći Tottenham i drugoplasirani Liverpool opet poravnati, oba kluba imaju po 25 bodova.

Fulham je u prvom poluvremenu nadigrao goste i zasluženo je poveo preko Bobbyja De Cordove-Reida u 25. minuti. U nastavku Liverpool je dominirao i uspio je doći do izjednačenja iz penala kojeg je realizirao Mohamed Salah u 79. minuti.

Nogometaši Schalkea bili su blizu da prekinu niz bez pobjede u Bundesligi, vodili su 2:1 i imali igrača više, ali su u sudačkoj nadoknadi primili gol, a strijelac je bio veznjak Augsburga Marco Richter (90’+3). Schalke je bez pobjede u Bundesligi već 27 utakmica, te je ostao na zadnjem mjestu sa četiri boda.

Susret u Augsburgu obilježila je teška ozljeda gostujućeg napadača Marka Utha koji je u 11. minuti utakmice nakon sudara glavama s Felixom Uduokhaijem ostao bez svijesti ležati na terenu. Suigrači su mu brzo priskočili u pomoć, a brzo su reagirali i liječnici. Prekid je trajao više od 10 minuta nakon čega je Uth na nosilima iznesen s travnjaka.

Nakon toga novi šok za Schalke jer su domaćini poveli autogolom Suata Serdara (32′). Izjednačenje Schalkeu donio je Benito Raman u 52. minuti, a minutu kasnije Augsburg ostaje s igračem manje jer je crveni karton dobio napadač Florian Niederlechner.

Schalke je poveo 2:1 preko Nassima Boujellaba u 61. minuti, ali domaćini u trećoj minuti sudačke nadoknade uspijevaju izjednačiti golom Marca Richtera.

U susretu 11. kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je na gostovanju pobijedio Genou s 3:1 postigavši dva gola u posljednjih 12 minuta susreta.

Genoa se dobro držala do same završnice, no torinska “Stara dama” je stigla do pobjede golovima iz kaznenih udaraca koje je realizirao Cristiano Ronaldo.

Gosti su poveli u 57. minuti golom Paula Dybale, no samo četiri minute kasnije izjednačio je Stefano Sturaro. Ipak, Juve je u samoj završnici stigao do pobjede i to Ronaldovim golovima iz jedanaesteraca (78′, 89′).

Za domaći sastav je do 73. minute igrao Marko Pjaca, dok Milan Badelj nije nastupio.