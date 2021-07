REBIĆU PRIJETI KAZNA ŠEST MJESECI NEIGRANJA! Za ‘buntovnika’ to nije sve, mogao bi dobiti i brutalniju kaznu

Ante Rebić sigurno nije bio upoznat s Kodeksom ponašanja HNS-a, jer da je pročitao “pravila igre”, sigurno bi još jednom promislio o svojoj brzopoteznoj objavi.

Naime, napadaču prijeti novčana kazna od 5000 do 40.000 kuna, ali to nije sve. Naime, ako bi Disciplinska komisija bila stoža, Ante bi mogao dobiti zabranu igranja za reprezentaciju i do šest mjeseci.

Naravno, da bi se tako nešto dogodilo trebalo bi ga prvo prijaviti. To bi trebao učiniti Zlatko Dalić, izbornik, ali ne samo on.

Hoće li ga Dalić prijaviti?

To može učiniti i netko od nadležnih dužnosnika, kao i djelatnika Saveza.

Naime, u Kodeksu piše:

“Davati izjave za javnost, intervjue za tisak, radio ili televiziju tako da to ne šteti HNS-u, niti nogometu u cjelini. Izjave koje se odnose na unutarnje stvari HNS-a, naročito o treningu, taktici i sl. ili radu izbornika ili vodstva HNS-a mogu se davati samo uz prethodnu suglasnost HNS-a.”

Sve napisano je na snazi od 2013. godine. Iako će mnogi reći da svatko ima pravo na svoje mišljenje o igri i vođenju reprezentacije i da to ne bi smjelo biti podložno službenim sankcijama, osim izbornikovima ocijeni li da taj ruši atmosferu pa ga više ne zove, činjenica je da propisi HNS-a daju za pravo Disciplinskoj komisiji da ga kazni.

Nitko ga (još) nije prijavio

“Nismo dobili prijavu protiv Rebića pa taj predmet ovog časa ne postoji. No, tijekom ove godine izrekli smo nekoliko kazni nogometnim djelatnicima koji su na neprimjeren način komentirali suđenje, a sve u skladu s Kodeksom. Kaznili smo Damira Miškovića, Nenada Črnka, Zvonimira Šimunovića… Kako je jasno da Kodeks vrijedi i za nogometaše, pogotovo kad je u pitanju reprezentacija koja je iznad svega i da su obvezni držati ga se, i za njih su moguće kazne ako ga prekrše.”, otkrio je Marko Smolek, predsjednik Disciplinske komisije, za Sportske novosti.

Ako ste slučajno zaboravili, Rebić je ovo napisao:

“Nakon svega nije ni bitno tko je ‘krivac’, činjenica je da smo zadnje 2-3 godine…” I priložio je fotografiju izmeta.

“Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu.”









