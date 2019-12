REBIĆ UPAO U KLOPKU: Je li situacija uistinu toliko bezizlazna?

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Doprinos reprezentaciji temperamentnog Imočanina Ante Rebića na prošlom svjetskom prvenstvu u nogometu je neosporan, do te mjere da možemo konstatirati da nije bilo njega ne bi bilo ni uspjeha. Uostalom, čitav tim je funkcionirao poput fino ugođenog trzalačkog instrumenta čijom melodijom je ostao zatečen čitav svijet.

Možda je lakše prihvatiti odlazak pojedinaca koji su uz Rebića dali golem doprinos osvajanju ruskog srebra, nego činjenicu da je standardni pojedinac pobjedničkog tima lagano počeo gubiti korak sa zahtjevima natjecateljskog ritmom koji traži današnji nogomet. Gubitak takvog igrača bio bi hendikep.

Ako će mnogi pronaći mane u igri aktualnog igrača Bobanovog Milana, rebić se svojim odlikama uklopio u viziju Dalićeve momčada koja je sposobna odigrati presing na protivničkoj polovici, a visok intenzitet držati gotovo čitavu utakmicu.

Uz Perišićevu eksplozivnost na jednom krilu, Brozovićevu izdržljivost kojom je kadar pokrivati veliki središnji prostor i događanja na istom, Rebić je savršeno kompatibilan dio slagalice koja na svojoj strani dovršava sliku potentne momčadi izuzetne energetske moći, koja je kadra, ako treba, slomiti protivnikov otpor fizikalijom, i obraniti se na isti način.

Malo je čudno i nezahvalno gledati isključivo jedan spektar antropoloških sposobnosti, motoričkih znanja i vještina kao uvjet igranja u momčadi. Kod Rebića smo (nepravedno) često vrlo kritični baš po pitanju toga. Još jednom, Ante Rebić je dio uigranog sistema koji je donio rezultat, i zbog toga je shvatljivo da ga Dalić čeka, no opet – koliko?

Na žalost po izbornika, momčad, i samog Rebića, njegova minutaža u Milanu je oskudna, zabrinjavajuća jer bez igranja sasvim sigurno nema forme, a forma je ipak krajnji kriterij, ma koliko netko zahvalan bio. Jedan je period, složit će se svatko iole dobronamjeran, moguće tolerirati izostanak s terena, no kada apstinencija postane kronična, i igrač promijeni svoje navike.

Bilo bi neprecizno i suviše pojednostavljeno konstatirati da je Ante od prelaska iz Eintrachta u Milan postao neprepoznatljiv. odigrao je jako dobru utakmicu u Splitu protiv Mađarske. Produžio je loptu iz sredine terena prema Perišiću na desno krilo Perišiću, odakle je slijedio ubačaj za pogodak Petkovića, njegovo zalaganje je izgledalo svrhovito, ali upravo to jako Rebićevo oružje s vremenom je izgledalo sve manje smisleno.

Talijanski Calciomercato to vidi ovako: “Novi Milanov napadač prolazi kroz teško razdoblje. Ljetos je došao na dvogodišnju posudbu s opcijom otkupa ugovora, ali nije uspio ostaviti dobar dojam niti na jednog od dva trenera koja su vodila klub ove sezone zbog čega je odigrao samo 177 minuta prvoligaškog nogometa”, pišu i nastavljaju.

“Manjkom minutaže nezadovoljan je i izbornik Dalić koji je zatražio od napadača da nađe klub u kojem će igrati kako bi zadržao šanse da nastupi na Euru. Međutim, kako je ove sezone već igrao za Eintracht i Milan, 26-godišnjaku nije dopušten prelazak u neki drugi europski klub tijekom aktualne sezone zbog čega su mu jedine opcije MLS ili Kina”, ističu i zaključuju:

“Te opcije pak ne preferiraju niti igrač niti izbornik pa se Rebić nada da će iskoristiti priliku i uvjeriti trenera da mu poveća minutažu.”

Kako to igrač “uvjerava” trenera da mu poveća minutažu nije potpuno jasno. Baš su natjecateljske utakmice za nogometaša te famozne “daske koje život znače”, ako nema utakmica nema ni života. Većina trenera ima jasnu viziju, i ukoliko s igračem ne kliknu već na početku teško je očekivati neki bitniji napredak u tom odnosu. Ostaje nadati se da će Rebić pokazati nešto posebno na treninzima ili lobističkom djelovanju Zvonimira Bobana, oko kojeg sve češće kruže disonantni tonovi. Navijači Milana nemaju strpljenja. Postoji još jedan opcija – riskirati s Rebićem na prvenstvu pa što bude, no na to se već veže i raspoloživost šireg igračkog spektra koji je na raspolaganju, i njihove forme i spremnosti da odgovore na visoke zahtjeve koje uz izbornika i javnost glasno postavlja, nadajući se još jednom atraktivnom, dugom i uzbudljivom ljetu uz nogomet.