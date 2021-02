REBIĆ I MANDŽUKIĆ ŠOKIRANI U BEOGRADU: Zvezda s igračem manje do remija protiv Milana

Autor: GIŠ

Danas su se u Beogradu na stadionu Marakana, sada Rajko Mitić, susreli Crvena Zvezda i Milan, a gosti iz Milana odlaze kući nakon što su u trećoj minuti sudačke nadoknade primili gol za 2:2 uz igrača više.

Za momčad Milana od početka susreta zaigrali su Rebić i Mandžukić koji je zaradio i žuti karton, a iz igre je izašao u 82. minuti.

Utakmica je bila otvorena s obje strane, a u prvom poluvremenu VAR je poništio dva gola Milanu. Prvi gol bio je poništen zbog zaleđa nakon što je Castillejo već u šestoj minuti susreta zabio Borjanu.

Nakon toga Milan je stisnuo, a Rebić je u devetoj minuti opet testirao golmana Zvezde no njegov šut Borjan je skrenuo u korner. Golman domaćih u 12. minuti napravio je veliku pogrešku koju je kaznio Fernandez, ali je gol Milanu ponovno poništen od strane VAR-a, ovaj puta zbog igranja rukom.

Borjan je bio najzaposleniji igrač na utakmici pa je tako u 19. minuti obranio poluvolej Kruniću. Zvezda je zamalo povela u 20. minuti kada je Donnarumma obranio pokušaj samog Ivanića. Nakon toga šanse su imali Rebić, koji je pucao preko grede za Milan, a Donnarumma na golu Milana istaknuo se s još dvije lijepe obrane.









Napokon u 42. minuti Milan vodi nakon što je Pankov zabio autogol, kada je klizećim startom pokušao doći do lopte u petercu i time je prevario Borjana i ugurao loptu u mrežu.

Odmah par minuta nakon početka drugog poluvremena Crvena Zvezda je zaradila jedanaesterac. Iz najstrože kazne precizan bio je Kanga i poravnao rezultat na 1:1.

No samo par minuta kasnije Pankov radi prekršaj u 16-ercu u 59. minuti, a najstrožu kaznu Hernandez pretvara u novo vodstvo za Milana od 2:1.









Ako je Zvezda i gajila kakvu nadu za povratak njihove šanse je umanjio Rodić koji je u 77. minuti dobio drugi žuti tj. isključujući crveni karton.

Do kraja utakmice Milan je pokušao doći i do uvjerljivije pobjede, no Borjan je bio na visini zadatka i spasio je Srbe od još par lopti u mreži.

I kada su svi očekivali kraj, za Zvezdu se ukazao Pavkov i izjednačio na 2:2 lijepim golom glavom nakon kornera.