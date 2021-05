REBIĆ BOLJI I OD HALANDA: Vatrenom je trebalo najmanje za hat-trick u Europi

Ante Rebić raspucao se u zadnjoj utakmici svog Milana koji je kao gost potopio Torino čak sa 7:0, a hrvatski reprezentativac bio je autor zadnja tri pogotka za goste.

Tako je Milan vjerojatno uspio, nakon što je vodio veći dio prvenstva, ipak osigurati nastup u Ligi prvaka, a naslov je kao što znamo otišao gradskom rivalu Interu.

Vatreni je ovim hat-trickom, kojeg je zabio unutar 12 minuta između 67. i 79. minute, postao trenutno vlasnik najbržeg hat-tricka ove sezone.

Ispred Halanda

Rebić jeza tri minute prestigao sjajnog norveškog napadača Borussije Dortmund, Erlinga Haalanda kojemu je trebalo 15 minuta u utakmici protiv Herthe prošlog studenog za tri pogotka.

Iza Rebića i Halanda ostala su Heunga Min-Sona iz Tottenham i Patricka Bamforda iz Leedsa koji su svoje ovosezonske hat-trikove zabijali unutar 19 minuta.

Rebić je ove sezone zabio 11 golova za Milan, a sigurno bi brojka bila i veća da nije bilo ozljede i zaraze korona virusom.

Three goals on a memorable night and undoubtedly the #TorinoMilan @emirates MVP. A big round of applause for Ante 👏









Tripletta in una serata storica: è Rebić l'MVP del match di Torino 👏

#SempreMilan pic.twitter.com/KVkL5KmtOT

— AC Milan (@acmilan) May 13, 2021