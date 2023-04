REAL ŽELI VRATITI VATRENOG! Sprema se veliki posao na relaciji Madrid – London

U utorak se u uzvratnoj utakmici Lige prvaka u Londonu od 21 sat sastaju Chelsea i Real iz Madrida, a Bluesi moraju dobro uprijeti ako žele stići dva gola zaostatka iz glavnog grada Španjolske.

Chelsea je ove godine u dubokoj krizi, u nekim teorijama čak bi mogli ispasti iz Premierlige, a pusti milijuni koje su uložili u pojačanja, ne samo da ne daju rezultate, već se sprema velika čistka na Stamford Bridgeu.

I tu se ponovno pojavljuje Real Madrid, koji je po pisanju španjolskih medija, zainteresiran za četvoricu igrača iz Chelsea ovo ljeto, a među njima je i Mateo Kovačić.

🇭🇷 Mateo Kovacic has completed more successful through balls (8) than any other Chelsea player in the Premier League. Incredibly hard to increase this statistic when the club has no natural striker. #CFC pic.twitter.com/ZFFWLM9lUd

— Mozo Football (@MozoFootball) April 13, 2023