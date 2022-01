REAL SLOMIO BARCELONU: Luka Modrić raskošan i genijalan, tribine mu minutama klicale

Autor: Andrija Kačić Karlin

Madridski Real je osigurao finale španjolski Super kupa. U jednoj, odlučujućoj polufinalnoj utakmici, u Rhyjadu, prijestolnici Saudijske Arabije Madriđani su bili bolji od Barcelona 3-2 (2-2, 2-1), nakon produžetaka. Zapađenu rolu u momčadi trenera Carla Ancelottija imao je Luka Modrić. U drugoj utakmici nadmetati će se madridski Atletico protiv Athletica iz Bilbaoa…

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je za nijansu ipak bio bolji Real. Uistinu, Real je dvaput poveo, Barcelona ga je stizala, treći puta to nije uspjela.

Pogotke za Real postigli su Vinicius (26), Benzema (72) i Valverde (98), a za Barcelonu precizni su bili su Luuk de Jong (41) i Ansu Fati (83).

Valverdeov gol u produžecima pokazao se tako odlučujuć. Barcelona je zapela iz sve snage ne bi li izjednačila.

Naš Luka Modrić je igrao do 82. minute, a zamijenio ga je baš strijelac pobjedonosnog gola, Valverde. I bio je nesumnjivo najbolji čovjek na terenu.Igrao je tako dobro da je dobio pljesak na otvorenoj sceni velikog stadiona u Rhyadu. kao što je i ispraćen ovcijama s terena.