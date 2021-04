REAL SLOMIO BARCELONU: A mi smo dobili opet potvrdu – Modrić je najbolji momčadski igrač na svijetu!

Autor: Andrija Kačić Karlin

U španjolskom prvenstvu sve kuha, kipti, sad još i više nakon što je Real u derbiju, čuvenom el clasicu, nadvisio Barcelonu s 2-1. U uzbudljivoj i zanimljivoj utakmici u kojoj je svaka momčad imala svoje razdoblje.

Gužva na vrhu španjolske Primere sada je strašna, prvi je Real sa 66 bodova koliko ima i madridski Atletico (ali i utakmicu manje), a Barcelona je treća s bodom manje. Realu je ova pobjeda bila silno bitna, jer bi porazom, pa i remisom gubio korak u utrci za naslov.

Naravno, nas je najviše zanimao Luka Modrić. I odmah smo vidjeli , makar su to mediji stalno pisali, da se Zidane neće usuditi početi ovu utakmicu bez Luke Modrića. Bile su to vijesti bez pokrića, pa samo se mentalnozaostali trener može odreći Luke u ovako bitnoj utakmici, protiv tako jakog suparnika.

Neki dan smo nakon pobjede Reala protiv Liverpoola ustvrdili da je prekrasno gledati Modrića dok igra i da nam je sve više žao, jer j eu godinama, što ga nećemo gledati još i duže. Modrićev nogomet nije toliko atraktivan koliko je svrsishodan, proračunat, mjerljiv u točnim dodavanjima, asistencijama, vođenju lopte, ali i primjerenoj borbenosti i u defanzivnim zadacima. I sve smo to iznova od Modrića i kod Modrića mogli vidjeti u ovoj utakmici protiv Barcelone.

Zidane nije glupan, on je igrao na istoj poziciji kao Modrić i dobro zna što mu Hrvat može donijeti. Što mu je i donio. Odmah valja reći, bez Luke Modrića Real ovu utakmicu ne bi dobio. Veće pohvale od ove za Modrićevu igru ne treba.









Godinama je Modrić trpio omalovažavanja za svoju igru, sve dok nije bio proglašen za najboljeg igrača svijeta 2018. godine. Od tada pa sve do danas njegove se partije gledaju na drugačiji način. On je zaista poseban tip nogometaša. Sam bježi od atrakcije i velikih poteza, nesebično se stavlja u ulogu lančane karike, sve daje momčadi, njegov istinski posao i jest razigravanje momčadi, a ne senzacionalnim potezima uzdizati sebe. I to naš Luka Modrić radi najbolje na svijetu.

Da, on je najbolji momčadski igrač na svijetu!