REAL I BARCELONA RATUJU ZBOG MILIJUNSKOG SKANDALA! Rival udara prije najvećeg derbija, sumnjive uplate izazvale napad

Barcelona i Real Madrid će se iduće nedjelje sresti u najvećem derbiju španjolskog nogometa u 26. kolu prvenstva, veliku utakmicu čeka Camp Nou, a prije borbe na terenu, napeto je zbog ratovanja velikih rivala povezano sa skandalom koji je zatresao Barcelonu.

Riječ je o istrazi zbog sumnjivih uplata koje je iz katalonskog klupskog velikana primao Jose Negreira dok je bio važni dužnosnik španjolske sudačke komisije, s uplatama koje su dolazile u razdoblju od 2001. do ’18. godine. Tužitelji su se prihvatili ovog slučaja uz pojašnjenje da je Negreira kao potpredsjednik komisije nogometnih sudaca u Španjolskoj primao novac, a Barcelona je zauzvrat imala povlašteni status kod sudaca.

Na Barceloninoj strani, u fokusu su dva bivša predsjednika kluba, Sandro Rosell i Josep Maria Bertomeu, a u slučaju Negreire, spominje se iznos od skoro sedam milijuna eura koji je došao na račun njegove tvrtke u spornom razdoblju.

Od Negreire je zatraženo očitovanje o ovom skandalu, međutim, njegovi pravni zastupnici tvrde da ga ne može dati s obzirom na to da je pogođen Alzheimerovom bolešću u ranoj fazi.

Čeka se u kojem će smjeru otići ova priča i kakve bi sankcije Barcelona mogla trpjeti. Spominje se da bi se mogla uključiti i UEFA sa svojom kaznom, s mogućom zabranom igranja katalonskog klupskog velikana u Europi u sljedećoj sezoni.

Barcelona je opterećena svojom pričom, a u nju je ušao i Real. U najvećem rivalu nisu sjedili bez reakcije, već su najavili sastanak na kojem će raspravljati o ovom skandalu.

Real Madrid have called a board meeting for Sunday to discuss alleged attempts by Barcelona to influence referees, the club said. pic.twitter.com/joBR4IrQ7c

— ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2023