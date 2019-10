REAKCIJE NAKON UTAKMICE: ‘1:1 je realan rezultat, mi smo zabili i povukli se’

Hrvatska nogometna reprezentacija nije uspjela u Cardiffu osigurati Europsku smotru. Wales je izvukao bod koji ih ostavlja u igri za EURO, a naša meč lopta nas čeka na Rujevici. Hrvatskoj je dovoljan i bod za plasman, ali pobjeda bi bila vrhunac slavlja. Izjave nakon utakmice dali su Nikola Vlašić i Josip Brekalo.

Nikola Vlašić, napadač Hrvatske i strijelac pogotka:

“Mislim da su oni dobro stajali u obrani, znali su točno što mi radimo, očito su analizirali našu utakmicu sa Slovačkom. Nakon gola smo se povukli jer nam je bilo bitno pobijediti, ali oni su igrali dobro. Mislim da je na kraju 1:1 realan rezultat. I na terenu se osjetilo da nas ne ide, nismo stvarali šanse kao u ranijim utakmicama. Oni se nisu došli nadigravati s nama jer znaju da smo bolji, stali su usko u obranu, ovo je za njih veliki bod.”

