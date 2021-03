REAKCIJA OSTATKA NBA LIGE NA PETORKU NETSA: ‘Hoće li potpisati i Isusa Krista?’

Brooklyn Netsi potpisali su LaMarcusa Aldridgea te izazvali čuđenje u NBA ligi.

Potpis igrača za Netse, koji su već imali dobar roster, izazvalo je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Brooklyn je prvo imao ”dvojac” Durant – Irving, a zatim su potpisali Hardena za ”veliku trojku”. Došao je Blake Griffin te su mnogi pisali o ”velikoj četvorci”. Za kraj, jučer, došao je LaMarcus Aldridge i stvorio ”petorku”.

Mnogi su komentirali događaje i potpise u Netsima, a najglasniji je bio Enes Kanter, centar Portlanda.

”Koga će sada potpisati? Thanosa? Ili možda Isusa Krista?”, pitao je turski centar. Jusuf Nurkić odgovorio mu je uz animaciju smijeha te izrazio svoje mišljenje o LaMarcusovom potpisu.

Thanos ? or maybe Jesus 🤔 https://t.co/xmd9BgFdBl

The Nets tryna win RIGHT NOW!!!

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) March 27, 2021