Reakcija Hrvata promaknula je svima: Ramos izazvao kaos, a o Rakitićevom se potezu priča

Burno je bilo u nedjelju u San Sebastianu u utakmici španjolskog nogometnog prvenstva između Real Sociedada i Seville. Slavio je domaćin s 2:1, a u završnici su pocrvenjela dva igrača Seville Sergio Ramos i Jesus Navas. Pod povećalom se našla i reakcija Ivana Rakitića koja je u prvi mah mnogima promaknula.

Noćna mora za Sevillu počela je već u 3. minuti nakon autogola Marka Dmitrovića. Onda je uslijedila dalekometna golčina Umara Sadiqa za 2:1, a sve što su gosti uspjeli napraviti bilo je smanjenje preko En Nesyrija.

Potpuni raspad sustava za goste dogodio se u 88. minuti nakon izravnog crvenog kartona Sergija Ramosa. Dok je Ramos pocrvenio zbog prekršaja, Navas je zaslužio isključenje zbog prigovora.

Ali u centru pažnje se našao i bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Na društvenim mrežama osvanula je fotografija koja pokazuje njegovu reakciju u trenucima kada je sudac Ortiz pokazao Ramosu crveni karton.

Rakitić nije mogao vjerovati odluci suca, a njegov izraz lica tome svjedoči.

Sergio Ramos asked the referee to go to the VAR in order to cancel the second yellow card that he received. The referee went to see the shot on the screen. When he returned, he cancelled the yellow card and gave him a direct red card.









