‘RAZOČARAO SAM OCA, TO ME UBILO VIŠE OD SMRTI NJEGOVE’! Bivši kapetan Vatrenih se otvorio: ‘Žena me spasila’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Darijo Srna prošao je mnoge izazove tijekom života, brojne na terenu, a otkako je u Šahtaru, dosta njih i izvan granica sporta s obzirom na to da klub iz Donecka već dugo živi svoju ratnu priču. To traje i prije početka ruske invazije na Ukrajinu lani u veljači s obzirom na to da je Šahtar morao iz Donecka još 2014. nakon što su Rusi ušli u Donbas na ukrajinskom istoku, ali jedna teška situacija koju Srna jako dobro pamti nije niti ona s terena, a ni ratna.

Bivši hrvatski reprezentativni kapetan o tome je pričao u emisiji (Ne)uspjeh prvaka s Mariom Stanićem, u kojoj je na TV Areni Sport domaćin još jedan slavni bivši Vatreni. U Stanićevoj emisiji, Srna se prisjetio afere u kojoj je bio suspendiran zbog dopinga dok je još bio igrač Šahtara, pri kraju svoje priče na terenu u klubu iz Donecka.

Sve je krenulo nakon što je pao na dopinškoj kontroli obavljenoj nakon europske utakmice Šahtara i Napolija, u sezoni 2017./18. u Ligi prvaka. Srna se branio objašnjenjem da ništa nije napravio namjerno, da se radilo o slučajnoj pogrešci, no unatoč tome, morao je prisilno pauzirati više od godinu dana prije nego se u ljeto 2018. vratio u akciju kao igrač talijanskog Cagliarija.





Teško za svakog sportaša

Situacija u kojoj se dogodi optužba za doping donosi puno drame za svakog sportaša. Sada je također prolazi jedan Hrvat s reprezentativnim iskustvom, mladi stoper Mario Vušković, član U21 nacionalne momčadi koji se nada nastavku svoje priče na terenu u dresu njemačkog HSV-a i u reprezentaciji. Srna se prisjetio kako je to izgledalo u njegovom slučaju, a otkrio je da se baš jako ‘lomio’.

“Svi su tada stali na moju stranu, od novinara, bivših igrača, trenera, a kad je tako, osjetiš satisfakciju i imaš vjeru da krivnja nije na tebi. To me ojačalo u životu, značilo je puno ljudima oko mene, mojoj obitelji, jako teško sam se nosio s time. U tom trenutku sam patio više nego ikada”, opisao je bivši kapetan Vatrenih.

‘Najteži poraz u životu’

“Rat ne možeš pobijediti, to je prirodni proces, ali ovo me više ubilo nego očeva smrt jer sam na kraju i njega razočarao. To je za mene bio udarac… Ne mogu to opisati, najteži poraz u životu. Žena me spasila, ona me hrabrila”, dodao je Srna, spominjući veliku ulogu koju je imala njegova Mirela s kojom je u braku od 2010.

Zajedno su prošli puno i prije dopinške afere, ona je bila samo novi izazov.

Srna je u emisiji Marija Stanića pričao i o ratu, o Ukrajini koja se nastavlja boriti i nada se pobjedi nad Rusijom.

“Jučer sam došao iz Ukrajine, ljudi se počinju privikavati na ratnu situaciju. U Kijevu je OK, zadnja raketa doletjela je prije tri i pol mjeseca, puno navijača raznih klubova je na frontovima. Šalju razne poruke u smislu – ako se oni mogu boriti, moći će i Ukrajina. To mi daje snagu kao direktoru kluba”, opisao je bivši kapetan Vatrenih, jedna od Šahtarovih legendi.