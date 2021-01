RAZOČARANI ČERVAR: ‘Ovo nije neuspjeh, ovo je realan odraz situacije’

Nakon poraza kojim se Hrvatska oprostila od Svjetskog prvenstva za rukometaše u Egiptu, izbornik Lino Červar je tužan i razočaran komentirao rasplet utakmice protiv Danske koja je jako lako dobila naše rukometaše.

‘Ja sam rekao da su oni bili favoriti pred utakmicu. Oni su svjetski prvaci, bez naših stožernih igrača u dobrom stanju i bez onih kojih nema, bilo je teško očekivati da će se oni koji manje igraju moći oduprijeti’, kazao je hrvatski izbornik.

To nije neuspjeh za mene, ovo je realan odraz situacije’, dodao je Červar, spominjući da je možda prenaglio reakcijom nakon poraza od Argentine kada je objavio da odlazi poslije SP-a.

Tu više nije mogao napraviti korak unatrag, a poruka za oproštaj donijela je viđenje situacije i izvan rukometnih krugova.

‘Kada volimo nekoga tko nas voli, to nije nikakva zasluga, kada činimo dobro nekom tko nama čini dobro, to rade i griješnici. Mi bismo trebalo voljeti i čovjeka koji nas želi minimizirati, poniziti, pa i mrziti, što su stvari koje nisu dobre. Volio sam i takve kroz karijeru, ali bez milosrđa nama neće biti dobro u društvu. Milosrđe nam je vrlo važno na moralnom planu, gdje smo deficitarni, a to nam treba da izgradimo bolju budućnost za našu djecu’, kazao je Červar.









Izbornik je istaknuo i razloge zbog kojih je Hrvatska na SP-u bila toliko slaba, spominjući probleme koje su imali Domagoj Duvnjak i Igor Karačić, ozljedu zbog koje je otišao Luka Cindrić, a u Egiptu nije ni moglo biti ozlijeđenog Luke Stepančića. Červar smatra da je bilo teško očekivati da će mlađi povući do velikih uspjeha.

Za kraj, izbornik na odlasku otkrio je i svoje mišljenje kako bi Hrvatska trebala krenuti dalje.

‘Poručio bih svim našim klubovima i Savezu da se pomogne klubovima da mogu rasti igrači. Moramo imamo dosta jakih klubova koji bi mogli proizvoditi nove Duvnjake, nove Karačiće, nove Cindriće. Imamo malu bazu, mala smo zemlja, to će biti ključno da bismo držali trend uspjeha’, kazao je Červar.









‘Naravno da bih bio sretniji da bi otišao s boljim rezultatom, ali to je draž sporta’, zaključio je izbornik, dodajući da će se sada posvetiti obitelji, ali neće se sasvim oprostiti ni od rukometa.