Ratno stanje u Rimu: Žestoki sukob navijača u ljutom derbiju, Mourinho smirivao strasti

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Ljuti gradski derbi između Lazija i Rome na Olimpicu ponovno je bio pun tenzija, na rubu incidenta i obilježen divljanjem navijača. Prizori na rimskom stadionu uoči utakmice odavali su pravo ratno stanje, a na kraju je policija imala pune ruke posla. Nerede uoči utakmice možete pogledati OVDJE.

Ovoga puta Lazio i Roma snage su odmjerili u polufinalu Talijanskog kupa, a pobijedili su ‘nebesko plavi’ 1:0 golom Mattije Zaccagnija u 51. minuti. Na taj su način igrači Lazija darovali navijačima najljepši poklon dan nakon proslave 124. rođendana kluba.

Roma je najbliže izjednačenju bila u samoj završnici. U 89. minuti je Andre Belotti odlično pucao, no Christos Mandas je sjajno obranio, a u osmoj minuti sudačke nadoknade pokušao je i Romelu Lukaku škaricama, ali njegov je pokušaj otišao preko gola.

Mourinho se pojadao

U završnici su također oba sastava ostala s igračem manje. Kod Lazija je isključen Pedro koji je skupio dva žuta kartona u dvije minute, dok je kod Rome isključen Sardar Azmoun. Hrvatski nogometaš Toma Bašić nije igrao za Lazio koji je ovom pobjedom prošao u polufinale gdje će igrati protiv boljeg iz susreta između Juventusa i Frosinonea.









Za red na Olimpicu i oko njega brinulo je više od tisuću policajaca i redara, ali to nije spriječilo divljanje navijača. Prve dimne bombe pale su i prije ulaska navijača na stadion, a tijekom susreta strasti je u jednom trenutku smirivao i Romin trener Jose Mourinho. “Posebni” je uoči same utakmice otišao do navijača Rome i tražio da se smire, a potom je i od čelnika Lazija zatražio da oni kod navijača također apeliraju na smirivanje kako bi utakmica mogla početi prema rasporedu, što se na kraju i dogodilo.

“Uvijek je bolno izgubiti derbi. Danas smo izgubili zbog jedanaesterca koji je prikladan u modernom nogometu. Sudac ga nije svirao iako je bio udaljen tri metra, ali zato je VAR. Prije dvadeset ili trideset godina igrači nikada ne bi ovako padali. Sudac je bio na licu mjesta i nije ništa svirao, ali onda je netko ispred malog ekrana vidio najmanji kontakt i odlučio to sankcionirati. Tu se ne može puno napraviti”, pojadao se Mourinho nakon utakmice.