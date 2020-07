RASPRODAJA U REALU! Zidane se rješava više od pola momčadi!

Autor: G.I.Š.

Real Madrid je osvojio naslov prvaka Španjolske, još je u igri i za osvajanje Lige prvaka no jednoj od najboljih generacija nazire se kraj. Momčad će doživjeti promjene u sljedećoj sezoni te bi trebala izgledati dosta drugačije. Čelnici kluba žele prodajom nekoliko razvikanih zvijezda sakupiti oko 200 milijuna eura

Španjolski mediji navode kako se na Santiago Bernabeu ovog ljeta može očekivati veliki promet. Čelnici Reala moraju se nekako riješiti preskupih zvijezda a potom je u planu kupovina nekoliko ‘kapitalaca’ kao Mbappe-a iz PSG-a ili Pogbe.

Popis viška već odavno postoji, a neka se imena na njemu nalaze već duže vrijeme primjerice ona Garetha Balea i Jamesa Rodrigueza.

Rodriguez je bio i na posudbi u minhenskom Bayernu, i tamo je radio puno problema no Kolumbijac je sjajan nogometaš, ali kao da ima problema ‘s glavom’. Uz to je i preskup za većinu klubova. Real je za njega do sada tražio 50 milijuna eura, ali cijena mu pada i dojam je kako bi se Manchester United kao prvi pretendent’ i ‘kraljevi’ mogli naći na pola puta – za 25 do 30 milijuna eura! No, u igru se uključio i Everton, pa treba pričekati.

Uz Balea (za kojeg Real nije dobio niti jednu konkretnu ponudu!) i Rodrigueza, po Zidane-u nepotrebni su srpski napadač Luka Jović, te Dani Ceballos (na posudbi u Arsenalu), Marcelo, Oscar Rodriguez (na posudbi je u Leganesu), Jesus Vallejo, Mariano Diaz i Brahim Diaz…

Real je potvrdio prodaju Achrafa Hakimija za 40 milijuna eura milanskom Interu dok su za Javija Sancheza dobili tri milijuna eura od Valladolida.

Cilj je prikupiti 200 milijuna eura od prodaje, pa se čini da bi mogli uspjeti, posebice nakon što je otkriveno kako novi trener Monaca, Niko Kovač, želi u redove ‘kneževa’ dovesti Luku Jovića. Baš je Kovač ‘stvorio’ Jovića u frankfurtskom Eintrachtu, a sad bi ga u Monacu mogao vratiti u život.

Marcelo odlazi u Juventus kod svog velikog prijatelja Cristiana Ronalda, a ostaje pitanje što će biti s Lukom. najavljeno je kako bi, nakon osvajanja naslova prvaka, veterani Modrić i kapetan Sergio Ramos trebali dobiti nove ugovore do kraja lipnja 2022. godine.