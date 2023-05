‘RASPALI SU SE I VIŠE NIJE BILO POVRATKA’! Legenda otvoreno: ‘Ma ovo je njihova misija iskupljenja’!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Finale Kupa krasna je nogometna svečanost, dvoboj je to koji označava kraj sezone. A kod nas na riječkoj Rujevici 24. svibnja za prestižni pokal „Rabuzinovog sunca” boriti će se doprvak i budući drugoligaš, Hajduk i Šibenik. Čovjek koji je svojevrsni spoj Hajduka, Šibenika i Rijeke najavio nam je dvoboj Hajduka i Šibenika, na svoj osebujan i zanimljiv način.

Šibenčanin, Nikica Cukrov, koji je igrao i za splitski Hajduk i Rijeku, taj sjajan nogometaš sedamdesetih i osamdesetih godina, kasnije i trener, živi miran i tih život, prati nogomet, a njegovi zaključci, sugestije i razmišljanja o nogometu oduvijek su bili jako zanimljivi. Baš kao što je i kao igrač bio osebujna pojava.

Samo jedan detalj iz njegove bogate karijere, još iz Rijeke izborio je nastup za reprezentaciju, a u Hajduku je pružao blistave partije, onako dugokos s bijelom trakom oko glave, fizički spreman poput pripadnika specijalnih vojnih jedinica, rješavao je mnoge utakmice, nerijetko i zabijao. Dakako, bio je ljubimac navijača.





Hajduk je veliki favorit

“Čuda se u nogometu događaju, ali rijetko. Hajduk je apsolutni favorit, možda u finalu Kupa nikad nismo imali tako velikog favorita. Svaki drugačiji ishod osim pobjede Hajduka bio bi istinska senzacija. I iza toga i ja stojim. Šibeniku, kako sada izgleda i u kojoj je situaciji, šanse su baš male. Ali, moram još nešto reći. Nekad se čuda dosađuju pa se odjednom pojave. Jedna je to utakmica. Baš u Kupu smo se svega znali nagledati, pa sjetite se poraza Dinama svojedobno od Dugog Sela. Da sad ja pričam kako bi moglo biti izjednačeno bilo bi i glupo i neprimjereno. Hajduk bi ipak taj dvoboj s lakoćom morao zaključiti.

Je li bolja forma Hajduka na kraju sezone ipak zasluge trenera Ivana Leke. Na kojeg je pri startu njegovog mandata bilo dosta kritike?

“Sigurno da jest. Svatko tko je radio u nogometu zna da promjene ne dolaze preko noći. Sada je kod Leke prošlo nekoliko mjeseci i sigurno da jest pametniji i mudriji nego kada je došao. Zna koji nešto može, a koji ne može. Hajduk ima taj jedan evidentan problem – ovisnost o jednom čovjeku. Pa, to cijeli svijet vidi. Kada nema Livaje to je posve neka druga momčad. To vidi i Leko pa pokupava malo raširiti igru, da i drugi igrači dođu do izražaja. Sad, jesu li bolji rezultati na kraju sezone možda i plod igre bez pritiska. Jer, utrka za naslov je davno gotova… Moguće jest. Momčad treba promatrati kada igra pod pritiskom, imperativom, to je onda prava slika jedne postave”.

Dobro, svaka momčad na svijetu ima svog najboljeg igrača, pa tako i Hajduk.

“Ma, slažem se s vama, samo kod Hajduka je to znalo biti preizraženo. Poput one: Nema Livaje – nema Hajduka. Niti jedna momčad ne može, ne smije, niti je to prirodno, ovisiti samo o jednom čovjeku. Sjećam se svoje generacije Hajduka u kojoj sam igrao. Mi bismo nadoknadili i neigranje Sliškovića, braće Vujović. Hajduk to danas nije sposoban. I tu leži osnovni problem. Sjetite se nekih utakmica kada je Hajduk igrao bez Livaje. Pa, to je znalo biti baš iznimno loše. Niti osrednje, nego loše”.

A Šibenik? Od odličnih partija u prvome dijelu sezone do ovakvog raspada, pa još u veljači imao je 11 bodova više od posljednjeplasirane Gorice?









“Nisam upućen da bi vam do u detalje objasnio takav nevjerojatan pad. A zaista je teško shvatiti što se dogodilo. Napose, kada je i u prvenstvu i u Kupu taj isti Šibenik znao srediti Dinamo. Dakle, posjedovao je kvalitetu koja se trebala pokazati. Zašto nije? Može biti da je riječ o pretjeranom samopouzdanju i sigurnosti nakon one pobjede protiv Dinama u Kupu, koja je trenera Dinama Ante Čačića stajala posla.”, kaže i dodaje:

“Šibenik je nakon tog veličanstvenog trijumfa prestao postojati. Čudno, zar ne? Odjednom se momčad raspala. Osjetila se potpuno sigurna u borbi za ostanak, a kada je krenulo po zlu prekasno su shvatili ozbiljnost situacije. I više nije bilo popravka. Kao i uvijek kada kola ubrzaju nizbrdo”.

Ipak, Šibenku neće nedostajati motiva u finalu Kupa?









“Neće, oni mogu tu utakmicu shvatiti kao neko iskupljenje. Samo, ipak mislim da će se u toj utakmici pitati samo Hajduka. Sve ovisi o Hajduku, malo toga o Šibeniku”, rekao nam je Nikica Cukrov.