RASPADA LI SE SUPERLIGA PRIJE NEGO JE NASTALA? Dva kluba odustaju od cijele ideje

Osnivanje nogometne Superlige glavna je tema u sportskoj, ali i široj javnosti. Već dva dana se ne stišava buka oko nastanka Superlige te su već mnogi igrači i treneri izrekli svoja mišljenja o osnivanju nogometne lige na uzor NBA-u.

Danas je o cijeloj ideji progovorio i jedan od osnivača predsjednik Real Madrida, Florentino Perez. Tvrdi kako će se Superliga sastojati od 20 klubova, od kojih je njih 15 stalnih, a ostali će svoj nastup zaraditi putem nacionalnih liga.

Također tvrdi kako UEFA i FIFA ne mogu zabraniti njihovim igračima da igraju za svoje reprezentacije.

Najbogatiji klubovi žele se oporaviti od financijskog kraha koji je uzrokovala korona. Većina klubova koji bi se natjecali u Superligi imaju dugovanja, a čini se da Superligu vide kao izlaz iz ove teške situacije.

Engleski mediji danas prenose kako bi Superliga mogla ostati bez dva člana. Riječ je o engleskim klubovima koji su iznenađeni reakcijom svojih navijača i javnosti te su spremni povući se iz Superlige, iako ona još službeno ne postoji. Engleski klubovi bi se mogli povući iz straha od UEFA-e koja je zaprijetila klubovima i njihovim igračima ne nastupanjem na Euru i Svjetskim prvenstvima.

Hearing the first cracks may be beginning to appear in the ugly, misshapen edifice of the ESL. Told two English clubs are close to losing their nerve.

— Oliver Holt (@OllieHolt22) April 20, 2021