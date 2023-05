RASPAD SISTEMA U BAVARSKOM HOLLYWOODU! Brazzo i Oliver pod salvom kritika, prozvala ih i slavna manekenka

Bavarski Hollywood ili skraćeno Bayern, sinoć je šokirao navijače kluba porazom na svojoj Allianz Areni, od Red Bull Lepziga 1:3 i tako širom otvorio vrata Borussiji Dortmund za osvajanje naslova prvaka.

Ovo posrtanje Bayerna nije nešto novo za Bavarce u ovoj sezoni, a među onima koje najviše prozivaju navijači su Hasan Salihamidžić i Oliver Khan, koji su već od prije na meti nezadovoljnih gledatelja.

Ono što im se najviše zamjera je loše vođenje klupske politike, podložnost utjecaja od strane nekih igrača, ispadanje iz Lige prvaka, a napala ih je i slavna manekenka i navijačica Bayerna Heidi Klum.

Trebao bi otići

Heidi je na utakmici protiv Leipziga bila sa suprugom Tomom Kaulitzom, da bi poslije poraza na Instagramu kometirala riječima:

“Zapravo, Hasan bi trebao otići! Ups, jesam li sad to rekla?! Oh, oprosti”, rekla je što misli o Brazzi, Heidi.

Hasan Salihamidžić nije pretjerano zabrinut pričama o njegovom otkazu pa je na tu temu izjavio:

“Sve odluke donesene su za Bayern sukladno našem najboljem znanju. Radim svoj posao 24 sata tjedno i uvijek dajem sve od sebe”, rekao je popularni Braco, dok je Oliver dodao:

“Osjećam se kao da se sve oko nas raspada. Nemate osjećaj da možemo išta napraviti nakon izjednačenja. Nemamo više situaciju u svojim”, rekao je Oliver Kahn, dok su navijači Bayerna pokazali što misle o njihovim ljubimcima masovnim odlaskom sa stadiona.

Bayern fans are leaving the stadium… what has this board done to us pic.twitter.com/p09Yzw5RTR

— BayernNow (@NowBayern) May 20, 2023